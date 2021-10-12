Назван нетипичный признак инфаркта миокарда

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Важно прислушиваться к своему организму.Врач терапевт, диетолог Алка Патель рассказала, что необъяснимая рвота или частая тошнота могут указывать на инфаркт миокарда.«Когда сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода, поврежденная ткань выделяет ряд метаболитов, включая молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту. Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, это может быть тревожным сигналом», — сказала врач.Она отметила, что симптомы инфаркта могут посылать сигналы по всему телу, в том числе и в желудок. Как объяснила специалист, во время сердечного приступа приток крови к сердцу неожиданно блокируется, обычно это происходит из-за тромба.Патель добавила, что еще одним неожиданным симптомом инфаркта могут быть вспотевшие ладони.