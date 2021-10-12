Психолог подсказал, как справиться с прокрастинацией

Как найти мотивацию и вернуться к работе.К сожалению, нет универсальных методов борьбы с прокрастинацией. Существует множество рекомендаций, но эффективно определить причину прокрастинации можно только при индивидуальном подходе к проблеме.О методах борьбы, связи перфекционизма и отсутствия мотивации с прокрастинацией рассказывает психолог, психотерапевт Надежда Терещенко.Съесть лягушку или помидор?Самый простой способ справиться с прокрастинацией людям, у которых отсутствует саморегуляция – прибегнуть к технике «Съешь лягушку». Нужно начинать рабочий день с неприятной задачи, с дела, которое наиболее энергозатратно. Если сделать с самого утра самое трудоемкое действие, остальные не будут казаться такими неприятными.Марк Твен когда-то сказал, что если сделать что-то неприятное с утра, то остальную часть дня настроение будет хорошим – худшее уже произошло и в течение суток не повторится.Существует техника «Метод помидора», когда человек делает что-то 45 минут, а потом 15 минут отдыхает и расслабляется. Также можно заниматься делом 25 минут и 5 минут восстанавливаться. Стоит попробовать что-то делать по 5-10 минут. Если отсутствует саморегуляция, то «Метод помидора» окажется наиболее результативным.Но если проблема прокрастинации вызвана усталостью, то «Метод помидора» однозначно не подойдет. В этом случае специалисты рекомендуют:работать со снятием стресса;нормализировать режима дня, сна и отдыха;практиковать рациональное питание;восстановить организм с помощью массажей, приятных расслабляющих процедур.Прокрастинация – способ снятия стресса. Если прокрастинация физическая, надо отдохнуть, не напрягаясь интеллектуально. Если существует физиологическая причина, стоит сменить род деятельности – помыть посуду, если это занятие успокаивает, или прогуляться на свежем воздухе.В аду для перфекционистов щербатые котлыЕсли причина прокрастинации – страх получить неидеальный результат, то надо работать с собственным перфекционизмом и позволить себе ошибаться. Пока человек не даст себе право на ошибку, он будет откладывать важные дела «на потом» и тормозить себя на пути к лучшей жизни.Перфекционистам стоит задать себе вопросы:«Что будет, если я сделаю так-то и ошибусь?»«Какой исход возможен в данной ситуации?»«Что может случиться в самом ужасном случае и что делать далее?»«Если результат будет неидеальным, кто-то от этого пострадает?»«Если я не добьюсь успеха, от меня отвернутся родные и друзья?»«В случае успеха приму ли я его как должное или буду все равно сомневаться?»Перфекционистов не заставят действовать и не откладывать дела на потом прогулки и прочие «релакс»-методики. Чтобы быть уверенными в себе, им нужно иметь план Б.Борьбу с прокрастинацией отложу «на потом»Если вы поняли, почему вы столкнулись с прокрастинацией, то можно ее проработать. Обычно люди не понимают, зачем они должны делать то, что приносит им дискомфорт. Если человеку надо сделать перестановку, а он откладывает ее на потом, это свидетельствует о том, что нет достаточной мотивации.Чтобы справиться с прокрастинацией в этом случае, важно отыскать альтернативную мотивацию:стоит сделать поставленную задачу, чтобы начальство не возмущалось и не критиковало;лучше пойти и заплатить за ипотеку, чтобы потом не оплачивать пеню и дополнительные проценты;целесообразнее сделать перестановку в доме, о которой просит домочадец, чтобы не слушать упреков.Простые способы борьбы с прокрастинациейИтак, самый простой и действенный способ: составляем план задач, планируем время на перерыв, убираем вокруг рабочего места хлам и все, что может отвлечь, работаем вне дома на свежем воздухе.Можно подготовиться к завтрашнему дню еще с вечера, чтобы быть уверенным, что все будет сделано своевременно и организованно. Также поможет еженедельный график дел.Еще одна рекомендация: штраф за просрочку – за несвоевременное выполнение задач придется тратить материальные ресурсы. Чтобы мотивировать себя еще сильнее, за просрочку отдаем деньги бездомным или переводим в благотворительные фонды.Нередко люди окружают себя мотивирующими фразами, и, как бы банально это ни звучало, цитаты, подталкивающие к действию, оказывают положительное влияние.Когда прокрастинация – это благоИ напоследок о том, когда не стоит пересиливать себя. Если вы гонитесь за своей мечтой и чувствуете себя плохо, если цель не достигнута, прокрастинация пойдет во благо. Когда человека переполняет достигаторство, прокрастинация становится методом борьбы со стрессом, усталостью – она своевременно тормозит личность и позволяет расслабиться и сделать передышку. Даже в борьбе с прокрастинацией помните: главное – во всем знать меру!