Россияне с ковидом поздно обращаются к врачу

Россия уже несколько месяцев подряд занимает первое место в мире по соотношению заболеваемости и смертности от коронавируса. И вот теперь один из авторитетных медицинских экспертов нашей страны выдвинул собственную версию этого.Где-то с конца весны этого года Россия вышла на первое место в мире по соотношению заболевающих и умирающих в сутки от коронавируса. Если в нашей стране при около 29 000 заболевших фиксируется чуть ли не 1 000 умерших, то, к примеру, в Великобритании при 35 000 заболевших скончавшихся всего около 60-80, то есть в 10 раз меньше. Такое же соотношение наблюдается и во многих других странах. Сейчас по темпам суточной смертности Россию обгоняют только США, но там каждый день регистрируют более 130 000 заболевших. Что касается смертности в нашей стране, то она беспрецедентна.Частично это объясняется низким уровнем вакцинации населения, однако в мире есть и другие страны, где вакцинировано ещё меньше народу, но такой катастрофической смертности нет. Летом высказывалось предположение, что на смертность влияет отсутствие кондиционеров в российских больницах, а жара усугубляет течение болезни. Однако с наступлением прохладного сентября ситуация не изменилась, а лишь ухудшилась. И теперь известный российский иммунолог Владислав Жемчугов выдвинул собственную точку зрения.Он считает традиционный скепсис россиян по отношению к врачам главной причиной такой смертности. Люди, по мнению доктора медицинских наук Жемчугова, очень долго раскачиваются, они не решаются обратиться к врачу, а потом так же долго проводятся необходимые анализы, и лечение стартует слишком поздно. Сейчас по России распространяется Дельта-штамм коронавируса, который способен вызвать тяжелейшую форму пневмонии уже на четвёртые сутки. В этой связи врач настоятельно призывает россиян своевременно обращаться к врачу. По мнению Жемчугова, в России сейчас проводят лечение ковида, неадекватное тяжести вируса. В настоящий момент в нашей стране по официальным данным умерло 217 372 человека. Избыточная смертность по данным Росстата позволяет предположить, что подлинное число скончавшихся выше 700 000.