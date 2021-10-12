Названы целебные свойства зеленой гречки для организма

Гречка – одна из самых полезных круп.Изначально люди употребляли в пищу именно сырую гречку без термической обработки, которую и отличает зеленый цвет. Однако наибольшей популярностью такая каша для завтрака начала пользоваться не так давно. В чем же ее польза.Многие диетологи заявляют, что гречка – одна из самых полезных круп. При этом, по словам специалистов, полезнее обычной может быть только зеленая гречка. Причина кроется в том, что такие зерна не подвергались разрушительным для их структуры воздействиям.Комплекс витаминовВ состав зеленой гречки входят фосфор, железо и целый комплекс витаминов. Витамин Р и другие флавоноиды, которыми богата эта крупа, отвечают за прочность стенок сосудов, а также выводят из организма «плохой» холестерин и укрепляют нервную систему.Сохранение молодостиРастительные гормоны обладают мощными антиоксидантными свойствами. Так, они способствуют сохранению и продлеванию молодости, а также повышают устойчивость организма перед вирусами. Омега-кислоты и жиры, которые тоже содержатся в зеленой гречке, крайне легко усваиваются организмом. Кроме того, в зеленой гречке присутствуют 18 аминокислот. А вот глютена, противопоказанного при многих заболеваниях, например, сахарном диабете, в этой крупе нет.Помощь во время беременностиПолезна такая гречка и беременным женщинам. Эксперты отмечают, что ее богатый витаминно-минеральный состав позволяет будущей матери восполнить потерю полезных веществ, которые идут на развитие плода.