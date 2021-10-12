Диетолог Круглова: дневная норма хлеба для мужчин и женщин разная
В своем интервью диетолог Наталья Круглова заметила, что в ежедневном рационе следует отдавать предпочтение хлебу, изготовленному из муки обдирной, грубого помола
«Этот продукт является источником углеводов, пищевых волокон, витаминов группы В, магния».
Врач уточнила, что дневная норма хлеба для мужчин и женщин разная
«для мужчины это примерно 150-200 граммов хлеба, а для женщины около 100-150 граммов».
Детям, по словам Кругловой, достаточно съедать 50 или 60 граммов хлеба в течение дня.
Мнение о том, что бездрожжевой хлеб полезнее изготовленного с применением дрожжей, диетолог считает необоснованным и связывает данное утверждение с хитростями маркетинга.
Белый хлеб также не нужно демонизировать, говорит эксперт. Данный продукт является богатым источником рафинированных углеводов и не вписывается в регулярный рацион людей с диабетом или ожирением. Однако здоровым людям он не навредит, если есть его, учитывая общую калорийность суточного рациона. Такой продукт может быть даже полезен при усталости, истощении, гипогликемии, упадке мозговой активности.
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