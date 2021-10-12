Диетолог Круглова: дневная норма хлеба для мужчин и женщин разная

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Врач советует есть хлеб в определенном количестве, не считая его вредным продуктом.В своем интервью диетолог Наталья Круглова заметила, что в ежедневном рационе следует отдавать предпочтение хлебу, изготовленному из муки обдирной, грубого помола«Этот продукт является источником углеводов, пищевых волокон, витаминов группы В, магния».Врач уточнила, что дневная норма хлеба для мужчин и женщин разная«для мужчины это примерно 150-200 граммов хлеба, а для женщины около 100-150 граммов».Детям, по словам Кругловой, достаточно съедать 50 или 60 граммов хлеба в течение дня.Мнение о том, что бездрожжевой хлеб полезнее изготовленного с применением дрожжей, диетолог считает необоснованным и связывает данное утверждение с хитростями маркетинга.Белый хлеб также не нужно демонизировать, говорит эксперт. Данный продукт является богатым источником рафинированных углеводов и не вписывается в регулярный рацион людей с диабетом или ожирением. Однако здоровым людям он не навредит, если есть его, учитывая общую калорийность суточного рациона. Такой продукт может быть даже полезен при усталости, истощении, гипогликемии, упадке мозговой активности.