Психолог объяснила, почему люди используют фильмы и книги как утешение

Психологи из Соединенных Штатов Америки установили, что просмотр ужастиков помогает совладать с тревожным расстройством. Напряженные фильмы вызывают эмоциональную разрядку, которая провоцирует расслабление организма и нормализацию психологического фона. Как на состояние человека могут повлиять фильмы — Федеральному агентству новостей объяснила гештальт-терапевт и психолог Людмила Суздальцева.По словам специалиста, любое соприкосновение с художественным взглядом на реальность, и жанр здесь не так важен, помогает человеку совладать с собственными переживаниями. Можно послушать запавшую в душу песню или прочитать книгу, чтобы ощутить на себе выраженный эффект."Конечно, в художественных произведениях всегда присутствует вымысел, но нужно понимать, что произведение создано на базе реальной жизни. Считаю, художественные произведения помогают нам видеть красоту мира и лежащие под ногами возможности. Некоторые женщины получают разрядку, когда, например, смотрят мелодрамы, находясь на этапе завершения романтических отношений", — говорит гештальт-терапевт Суздальцева.Многие думают, что "побег" в книги и фильмы из реальной жизни — это то, что помогает человеку в борьбе с одиночеством. Но Суздальцева считает, что здесь имеет место адекватное восприятие собственных переживаний. "Для того, чтобы понять, насколько наши собственные переживания вписываются в существующую в обществе норму, полезно посмотреть на них со стороны, и фильмы с книгами отлично помогают в этом", — заключает специалист.