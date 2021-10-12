ТОП-5 опасных признаков дефицита белка

Какую функцию выполняет белок.Белок – важный строительный макроэлемент. Вместе с пищей мы получаем необходимое количество белка для здоровой работы нашего организма. Недостаток этого элемента негативно сказывается на самочувствии и здоровье.В этой статье я расскажу о том, как организм нам даёт понять, что белка ему не хватает.Давайте сначала разберёмся, в чем важность белка.Белок – это строительный материал, из которого состоят клетки. Наши клетки регулярно обновляются и для этого нужен протеин.Белки регулируют все процессы в организме, поддерживают правильную работу органов и гормонов, формируют иммунитет, обеспечивают сокращение мышц и поддерживают водный баланс в организме.При недостатке белка происходят изменения во внешности, таким образом наше тело даёт сигналы.Итак, какие же это сигналы?Ухудшается состояние волос и ногтейНогти и волосы состоят из белка, точнее его разновидности – кератина. При нехватке белка волосы становятся ломкими, сухими, выпадают и плохо растут, а ногти начинают слоиться и ломаться.ОтечностьОтечность ног, лица по утрам, мешки под глазами – это может быть сигналом недостатка белка. Нехватка протеина может привести к нарушению водно-солевого баланса, что как следствие ведёт к задержке жидкости и отекам.Долгое заживление ранТак как белок входит в состав клеток кожи, крови и мышц, то при его недостатке свежая рана может очень долго затягиваться.Частые простудыНаш организм вырабатывает естественный интерферон, который борется с вирусами и бактериями. Дефицит белка замедляет выработку «защитников» и как следствие снижает иммунитет.При ослабленном иммунитете организм не может полноценно противостоять вирусами, что приводит к частым простудам и другим заболеваниям.Помимо вышесказанного, плохое настроение и частое чувство голода тоже могут стать причиной нехватки протеина. Белок важен для выработки серотонина, который как известям называется гормоном счастья, а его недостаток приводит к бессоннице, плохому настроению и повышенной тревожности.Еда, богатая белками, надолго насыщает и дают энергию. Поэтому люди, которые сидят на низкобелковой диете часто испытывают чувство голода.Правильное и сбалансированное питание обеспечит организм всеми необходимыми нутриентами, повлияет на красивый внешний вид и сильный иммунитет.