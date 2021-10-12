Ученые выяснили, как давление влияет на старение мозга
Известно, что повышение давления не способствует здоровому состоянию организма. Однако работа австралийской группы ученых доказала, что в группе риска ускоренного старения мозга также находятся и люди, у которых в молодости давление считается нормальным, однако его показатели находятся на верхних пределах этой нормы.
Именно поэтому, нередко у здоровых, на первый взгляд людей, повышается риск развития деменции, инсультов и проблем с сердечно-сосудистой системой.
«Мнение о том, что мозг становится нездоровым из-за высокого кровяного давления в более позднем возрасте, не совсем верно. Все начинается раньше у тех людей, давление которых вроде бы в норме, но находится по верхним границам», — говорит профессор Николя Чербуин.
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