Ученые выяснили, как давление влияет на старение мозга

Ученые из Австралии выяснили, какие показатели артериального давления увеличивают скорость старения мозга.

Известно, что повышение давления не способствует здоровому состоянию организма. Однако работа австралийской группы ученых доказала, что в группе риска ускоренного старения мозга также находятся и люди, у которых в молодости давление считается нормальным, однако его показатели находятся на верхних пределах этой нормы.

Именно поэтому, нередко у здоровых, на первый взгляд людей, повышается риск развития деменции, инсультов и проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Мнение о том, что мозг становится нездоровым из-за высокого кровяного давления в более позднем возрасте, не совсем верно. Все начинается раньше у тех людей, давление которых вроде бы в норме, но находится по верхним границам», — говорит профессор Николя Чербуин.
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