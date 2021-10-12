Как избавиться от постоянного чувства голода: советы нутрициолога

Не всегда стоит идти на поводу у голода.Вас беспокоит постоянное чувство голода? Мы расскажем, почему это происходит, и как с этим бороться.Существует два типа голода, рассказывает нутрициологиня Наталья. Это физиологический и эмоциональный виды, которые очень важно различать.Почему постоянно хочется естьФизиологический голодЭтот голод предупреждает, что стоит пополнить запасы организма. Ощущение появляется через гормон грелин. Голод возникает постепенно, а данные о необходимости поесть передаются из желудка в мозг нервными импульсами.Утолить его очень легко: достаточно даже корочки хлеба и физиологическая потребность организма будет удовлетворена.Эмоциональный голодЕда выполняет психологическую функцию, ведь наши эмоции иногда зависят от того, что мы едим. Если при плохом или наоборот хорошем настроении вы захотите «заесть» эмоцию, то стоит задуматься.Сладости, которыми мы пытаемся восстановить спокойствие и равновесие, в будущем могут перерасти в лишние кило. В свою очередь чрезмерное поедание вредных снеков может вызвать угрызения совести, которое приведет к эмоциональному голоду. Это, своего рода, замкнутый круг.Что делать, когда все время хочется естьНутрициологиня выделяет несколько рекомендаций, которые помогут контролировать именно эмоциональный голод:перед тем, как что-то есть, попробуйте успокоиться, вдохните глубоко, можете выпить стакан воды;позаботьтесь о сне, он должен длиться минимум 7 – 8 часов в сутки. Недосыпание снижает энергию, которую затем вы компенсируете шоколадками;работайте над самооценкой и повышайте ее: пища часто является успокаивающим для людей с низкой самооценкой;решайте все проблемы;старайтесь уменьшить стресс в своей жизни. Тревога – триггер для организма, который, чувствуя опасность, хочет запастись едой;будьте физически активными и в свободное время занимайтесь любимым делом.