Когда мозг перегружен: как быстро восстановить работоспособность

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Мы живем в эпоху многозадачности и информационного шума. Но иногда из-за стресса и перегрузок мозг начинает «бастовать» — часто ошибаться или работать слишком медленно. Предлагаем две методики, чтобы быстро восстановить работоспособность мозга.Подсознание обрабатывает информацию не в виде слов и чисел, а в виде образов и изображений. Создание психических образов напрямую связано с нервной системой, которая регулирует основные функции тела, например, частоту сердечных сокращений, кровяное давление и пищеварение.Механизмы обработки психических образов разумно управляют нашей жизнью, обеспечивая согласованность действий. Иными словами, они связывают наш внутренний мир с внешним. Две методики, которые помогут упорядочить мысли и принять верное решение.ВЫБОРЧасто мы стоим перед выбором. В этот момент необходимо трезво оценить плюсы и минусы альтернативных вариантов. Вот несколько шагов, которые помогут сделать правильный выбор.1. Перестаньте разговаривать и постарайтесь выровнять дыханиеМаксимально сузьте круг возможностей. Их должно быть не более четырех. Выбирайте наиболее надежные пути, которые, вероятнее всего, приведут к желаемому результату.2. Детально рассмотрите каждую возможностьВключите воображение и представьте все риски, препятствия, шансы и условия. Это долгий процесс, который требует внимания и усилий, но от него зависит качество решения.3. Примите оптимальное решениеОбъясните себе, почему именно это решение представляется вам самым разумным. Даже если этот выбор не приведет к желаемому результату, если решение окажется неверным, в тот момент, когда вы его приняли, оно было самым разумным.Только так можно сделать жизненно важный выбор и добиться уважения. Наш выбор показывает, кто мы такие на самом деле. Эта техника повышает уверенность в себе и учит замечать и оценивать те взаимосвязи, которые возникают в нашей жизни.В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙЭта техника эффективна в стрессовых ситуациях, которые бывают в жизни каждого — в семье, на работе, на спортивных соревнованиях. Она поможет вам сохранить спокойствие и преодолеть кризис.1. Помните, что вы столкнулись с событием, которое не можете или почти не можете контролироватьНекоторые события происходят помимо нашей воли, и не стоит тратить силы на переживания по этому поводу. Цель — как можно быстрее справиться с ситуацией с наименьшими потерями.2. Перестаньте разговаривать и постарайтесь выровнять дыханиеСместите фокус со шторма, который бушует вокруг, на спокойное место, которое у вас внутри. Ваш внутренний мир — спасательный круг, который дает поддержку.3. Переключите мысли с негативных событийСконцентрируйтесь на позитивных действиях, которые можете регулировать, — на вдохах и выдохах. Через спокойное ровное дыхание вы постепенно обретете контроль над ситуацией и почувствуете силу.Вам поможет мантра: «Мое поведение — это единственное, что я могу контролировать, но это совсем не мало».4. Представьте такую картину: вы проходите через шторм и выходите из него здоровым, сосредоточенным и мудрымЭта методика помогает обрести центр спокойствия и дисциплины внутри себя, а также дает уверенность в том, что в будущем вы сможете достойно принимать любые вызовы.