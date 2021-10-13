Прерывистое голодание помогает эффективно похудеть

Если вы хотите избавиться от лишнего веса в обозримой перспективе, то попробуйте так называемое прерывистое голодание. Оно способствует значительной потере веса и укреплению метаболического здоровья.Прерывистое голодание можно назвать новой тенденцией в диетологии, которая медленно, но неуклонно захватывает популярность. Эта методика обещает избавление от лишнего веса вкупе с улучшением обмена веществ и лечением многих болезней, связанных с ожирением. И вот исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго доказали, что прерывистое голодание приводит не только к клинически значимой потере веса, но и к улучшению метаболического здоровья у людей с ожирением.Было отмечено, что прерывистое голодание ничуть не лучше обычной диеты, и оба метода приводят к одинаковой потере веса, положительным изменениям артериального давления, показателей холестерина и уровня воспалений. Однако у прерывистого голодания более значительные кардиометаболические преимущества. В метаанализе изучались свыше 25 исследований, посвящённым трём разновидностям прерывистого голодания, включая питание через день (сытый день – голодный день с 500 калориями), диета 5:2 (5 нормальных и 2 голодных дня в неделю) и прием всей суточной нормы калорий в интервале от 4 до 10 часов без ограничений по калорийности.Все типы прерывистого голодания доказали свою эффективность и относительную безопасность. По сравнению с традиционной диетой, которая требует постоянного голодания, прерывистое воспринималось людьми более позитивно, поскольку они получали периоды, в которые позволяли себе питаться в обычном режиме. А это имеет огромное психологическое значение, ведь желающим похудеть придётся находиться на диете всю жизнь.