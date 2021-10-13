Пожилые люди оказались самыми добрыми

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Люди пожилого возраста действительно являются самыми добрыми. Они значительно чаще молодых делают вещи, которые идут на пользу окружающим.Исследование показало, что пожилые люди гораздо чаще молодых помогают окружающим. Речь и о соблюдении социальной дистанции во время пандемии коронавируса, чтобы никто не заразился, и о взносах в в разного рода благотворительные общества и фонды. При этом женщины бывают добрее и щедрее мужчин. Уровень достатка производит негативное воздействие на филантропию. Оказалось, что имеющие наибольший достаток передают на добрые дела меньше в пропорциональном отношении, чем другие.Также существует большое разделение в разновидностях благотворительных целей, на которые отдают деньги люди разных возрастных групп. Молодежь чаще выделяет средства международным благотворительным обществам, а вот люди старшего поколения предпочитают жертвовать внутри своей страны. Данное исследование проводилось учеными из Университета Бирмингема. Эксперты проанализировали информацию глобального опроса 40 576 человек в возрасте от 18 до 99 лет из 67 стран.Этот опрос проводился с апреля по май 2020 года. Его авторы хотели выяснить, можно ли по возрасту предсказать готовность человека соблюдать социальную дистанцию во время пандемии COVID-19, равно как и его желание жертвовать деньги на какие-то гипотетические добрые цели. Оказалось, что возраст является хорошим предиктором (инструментом прогноза) доброго поведения по вопросам. Чем старше люди были, тем чаще они соблюдали дистанцию и чаще выражали готовность отдавать деньги на благотворительность.