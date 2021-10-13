Боль или невралгия седалищного нерва (ишиас) – главный клинический синдром серьезного патологического состояния – воспаления седалищного нерва.Седалищный нерв — это большой нерв, который начинается в нижней части спины и идет вниз по ноге.Боль или невралгия седалищного нерва (ишиас) – главный клинический синдром серьезного патологического состояния – воспаления седалищного нерва.Что нужно знать о седалищном нерве и связанной с ним болиВ этой статье мы расскажем, как с помощью упражнений облегчить боль при воспалении седалищного нерва.Ишиас — это симптом, отражающий проблемы с седалищным нервом. Для него характерны онемение ног, мурашки и «покалывание».Он часто бывает у людей среднего возраста (30-50 лет) и может быть связан как с «естественным износом» тела, так и с чрезмерными усилиями и напряжением мышц.Боль чаще всего обостряется ночью, при длительном сидении или стоянии, при ходьбе и наклоне спины назад.Эта проблема обычно возникает по следующим причинам:Межпозвоночная грыжаДегенеративный артритПроблемы с сосудамиОпухоли, которые сдавливают нервные корешкиТравмыИнфекцииВоспалениеСимптомы проблем с седалищным нервом бывают такими:Боль в нижней части спины, отдающая в одну или обе ноги.Слабость мышц ног, ягодиц и ступней.Боль при чихании или кашле.Усиление боли при потягивании или наклоне.Ощущение «мурашек» или онемения в ногах.Невозможность сидеть длительное время.Упражнения, позволяющие уменьшить боль или избежать ееЕсли у тебя есть эта проблема, ты знаешь, что это просто кошмар, такого не пожелаешь и врагу. Боль не позволяет тебе ничего делать, и ты не знаешь, какую позу принять, чтобы стало хоть немного легче.Благодаря этим упражнениям ты сможешь не только предотвращать приступы боли, но и облегчать привычные симптомы:Поднимание вытянутых ноги и рукиЭто упражнение нужно делать как можно медленнее и внимательно прислушиваться к «сигналам», которые дает тебе тело. Это не значит, что нужно останавливаться при малейших признаках боли, но не надо и пересиливать боль.Ляг на коврик лицом вниз.Вытяни руки вперед, ноги тоже вытянуты. Поднимай правую ногу и, одновременно, левую руку. Голова при этом немного приподнимается, но тело не должно отрываться от пола.Когда поднимешь ногу и руку так высоко, как только сможешь, подержи их в таком положении 3 секунды, затем опусти в исходное положение.Растяжка мышц спиныИсходное положение — стоя, ноги вместе. Наклоняйся вперед как можно больше. В идеале нужно касаться пальцами пола, но если это не получается, не беда.Спина при этом образует «кривую», растягиваются ее мышцы и седалищный нерв. В исходное положение возвращайся медленно, иначе может быть снижение давления и головокружение.Сделай это упражнение 6 раз. Каждый раз старайся дотягиваться пальцами до все более нижней точки.Растяжка мышц ногБоль при воспалении седалищного нерва отдает в ногу. Растягивание ног помогает уменьшить его симптомы.Растяжку мышц ног можно делать по-разному.Например, поднимаем правую ногу над стулом. Левая нога вытянута.Тянем руки вперед, стараясь пальцами коснуться пальцев ноги (или приблизиться к ним как можно больше).Сохраняй эту позу пару секунд, затем возвращайся в исходное положение. Повторяем упражнение 3 раза для каждой ноги.Ты почувствуешь, как во время этого упражнения растягиваются мышцы задней части ноги и ягодицы.Растяжка мышц поясницыБоль в пояснице, связанная с защемлением седалищного нерва, может парализовать нас на несколько минут. Поэтому важно заняться растягиванием этой области при первых признаках проблем с поясницей.Ляг лицом кверху на коврик для упражнений.Вытяни ноги, а руки растяни в стороны (получится своеобразный «крест») ладонями вниз.Согни ноги в коленях; ступни опираются на пол.Медленно опускай колени вправо, пока правое колено не коснется пола. Старайся не отрывать от пола левые плечо и руку.Побудь в такой позе несколько секунд. Затем вернись в исходное положение и сделай упражнение в другую сторону.Повтори его 5 раз.Растяжка бицепса бедраБоль, связанная с воспалением или защемлением седалищного нерва, распространяется по ноге вплоть до ступни. Это упражнение помогает справляться с такой болью.Сядь на пол; спина прямая, ноги раздвинуты.Поворачивай плечи вправо и наклоняй туловище вперед, стараясь дотянуться до пальцев ног.Голова приближается к колену.Оставайся в этом положении несколько секунд, затем вернись в исходное положение и сделай такой наклон к другой ноге. При каждом повторении упражнения старайся растягивать мышцы немного больше, чем до этого.Растягивание в области талииЭто упражнение растягивает мышцы в области талии и хорошо снимает и предотвращает боль.Ляг на коврик лицом вверх, согни ноги в коленях и подтягивай их как можно ближе к груди.Обхвати колени руками и притягивай их к груди.Опусти ноги и вытяни их.Повтори упражнение несколько раз.