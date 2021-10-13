Высокий холестерин: 4 самых значимых фактора его появления

Высокий холестерин оказывает негативное влияние на здоровье, увеличивая риск сердечных заболеваний, болезней системы кровообращения и преждевременной смерти.Инсульт, рак, диабет, сердечные заболевания – все эти состояния могут быть смертельными, и они становятся все более вероятными, если возникает проблема с высоким уровнем холестерина. Едва ли не половина взрослого населения в среднем возрасте имеет высокий или погранично высокий уровень холестерина, и по мере старения этот показатель только увеличивается.Британский фонд сердца (British Heart Foundation) предупреждает, что с высоким холестерином может столкнуться практически любой человек. Его специалисты напоминают, что различаются «плохой» и «хороший» холестерин.Липопротеины не высокой плотности (плохой холестерин) могут накапливаться внутри стенок кровеносных сосудов и закупоривать их. В результате резко возрастает риск сердечного приступа или инсульта.Липопротеины высокой плотности (хороший холестерин) обеспечивают доставку плохого холестерина обратно в печень, где он расщепляется и выводится из организма.Если вы заботитесь о своем здоровье, то должны контролировать уровень холестерина, отмечают специалисты фонда. Они называют четыре самых значимых факторы, вызывающих высокий уровень холестерина, которые можно контролировать и корректировать.Избыток насыщенных жиров в рационе. Чтобы снизить риск высокого уровня холестерина, следует умеренно употреблять насыщенные жиры: их источники – обработанное и жирное мясо, колбасы, ветчина, гамбургеры, бекон.Также следует следить за количеством употребляемых твердых сыров, цельного молока и сливок, мороженого, сала, масла.Малоподвижность. Недостаток движения – еще одна причина того, почему артерии быстро забиваются холестериновыми бляшками. Физическая активность напрямую помогает снизить уровень холестерина и вместе с ним вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. Найдите занятия, которые вам нравятся, и постарайтесь заниматься хотя бы два с половиной часа в неделю, советуют эксперты.Курение. Оно может напрямую привести к высокому уровню холестерина: химические вещества, содержащиеся в сигаретах, меняют состояние стенок артерий, и это способствует прилипанию к ним жировых отложений.Абдоминальный набор веса. Жир, накапливаемый вокруг живота, является одним из самых опасных провокаторов различных нарушений. В частности, это ухудшает чувствительность организма к инсулину и содействует повышению сахара в крови, что может привести к диабету 2 типа и повреждению артерий.