От лишнего веса до депрессии: 100 болезней, которые лечит кориандр
Семена ароматного кориандра как пряность вводят в колбасные изделия, сыры, всевозможные соленья, маринады, пиво, ликеры бородинский хлеб. А зелень кориандра – кинзу – хозяйки с удовольствием добавляют в приготовленные блюда. Но на этом сфера применения кориандра не исчерпывается. Ценные свойства данного продукта дают основания использовать его в области медицины.
Кориандр – ингредиент различных народных средств против широкого спектра заболеваний
Свойства и возможности кориандра
Кориандр имеет высокую концентрацию необходимых для организма хим. соединений.
В составе этих семян есть следующие необходимые для жизнедеятельности организма вещества и элементы:
пектин;
рутин;
фолиевая, аскорбиновая кислоты;
натрий (Na), железо (Fe), фосфор (P), фтор (F), медь (Cu), калий (K), кальций (CA);
витамины В, С, А, РР;
аромамасла.
Возможности кориандра:
усилление иммунной защиты;
укрепление сосудистых стенок;
противомикробный, антивирусный и антивоспалительный эффект;
профилактика работы суставов, состояния костей и мускулов;
поддержка кроветворения;
оптимизация функций пищеварения;
позитивное воздействие на состояние нервной системы;
незначительное антистрессовое действие;
противоотёчный эффект, оптимизация функций мочевыделительной системы;
диуретический эффект;
оздоровление десен;
борьба с метеоризмом и кишечными коликами;
оптимизация гликемического индекса при диабете;
болеутоляющий эффект.
Такой насыщенный состав дает возможность вводить кориандр в профилактические и терапевтические составы.
Применение кориандра в области медицины
В терапевтических и профилактических целях данное растение используют с самой древности: упоминание о кориандре и его свойствах можно отыскать в документальных сведениях Древнего Египта. Как правило, в терапии используют свежеотжатый сок из листа кориандра и отвар из высушенных листьев.
Растение позитивно действует на функции пищеварения и мочевыделения. Он усиливает аппетит, избавляет от метеоризма. Полезен при большом перечне патологий функций пищеварительного тракта.
Кориандр оптимизирует функции печени при застоях в этом важном органе. Практикуют кориандр и в профилактических целях при почечных недугах.
Кориандровый сок дают аллергикам (принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, при зуде и высыпаниях употребляют наружно.
Растение используется для улучшения вкуса и запаха целого ряда медикаментозных препаратов.
Перечень заболеваний и состояний, когда успешно применяется кориандр и его продукты
Расстройства желудка.
Малярия.
Астма.
Паразиты в организме.
Проблемы с сексуальной энергией, функцией деторождения.
Скопление газов в кишечнике, несварение, расстройство желудка, тошнота (применяется настойка смеси семян кориандра и кардамона).
Выведение из организма шлаков.
Заболевания почек: имеет мягкий мочегонный эффект, убираает воспаление при цистите, воспалительных процессах почек, мочевого и желчного пузыря, благоприятствует выведению камней. Применяется при профилактическом очищении почек и при лечении отеков.
При приготовлении антисептических, желчегонных, болеутоляющих медикаментозных препаратов (семена).
Бронхит и воспаление легких (отвар семян и зеленых листьев как отхаркивающее средство).
Ревматические боли (кориандровое масло в составе мазей).
Нехороший «аромат» из полости рта (достаточно пожевать семена кориандра)
Вероятный ущерб от применения кориандра
Любой продукт растительного происхождения не употребляют бездумно и бессистемно. Возможны определенные противопоказания, например, наличие хронических заболеваний, диеты, пищевая аллергия.
Противопоказан кориандр лицам, у которых наблюдается:
пониженное давление;
обострение язвенных состояний желудочно-кишечного тракта;
ишемия;
инфаркт миокарда;
сосудистые тромбы;
повышенная кислотность.
В период беременности и лактации, категорических предостережений не имеется. В любом случае необходима консультация с вашим доктором.
Детям кориандр (как и прочие пряности) показан в меню не ранее 3-х лет.
Теперь вы знаете, что растение кориандр может принести большую пользу здоровью и не только послужить профилактическим средством в определенных состояниях, но и применяться в комплексе с основной терапией.
Однако, не забывайте о том, что полезные свойства растения для одного человека могут оказаться целительными, а для другого – источником вреда. Поэтому всегда консультируйтесь с вашим доктором относительно новых способов и средств для здоровья и борьбы с заболеваниями.
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