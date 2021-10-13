От лишнего веса до депрессии: 100 болезней, которые лечит кориандр

Кориандр известен всем как замечательный продукт кулинарии. Он обладает ярким и неповторимым ароматом. Причем, используются как семена, так и зелень растения. А как можно применять кориандр для лечения различных заболеваний?Семена ароматного кориандра как пряность вводят в колбасные изделия, сыры, всевозможные соленья, маринады, пиво, ликеры бородинский хлеб. А зелень кориандра – кинзу – хозяйки с удовольствием добавляют в приготовленные блюда. Но на этом сфера применения кориандра не исчерпывается. Ценные свойства данного продукта дают основания использовать его в области медицины.Кориандр – ингредиент различных народных средств против широкого спектра заболеванийСвойства и возможности кориандраКориандр имеет высокую концентрацию необходимых для организма хим. соединений.В составе этих семян есть следующие необходимые для жизнедеятельности организма вещества и элементы:пектин;рутин;фолиевая, аскорбиновая кислоты;натрий (Na), железо (Fe), фосфор (P), фтор (F), медь (Cu), калий (K), кальций (CA);витамины В, С, А, РР;аромамасла.Возможности кориандра:усилление иммунной защиты;укрепление сосудистых стенок;противомикробный, антивирусный и антивоспалительный эффект;профилактика работы суставов, состояния костей и мускулов;поддержка кроветворения;оптимизация функций пищеварения;позитивное воздействие на состояние нервной системы;незначительное антистрессовое действие;противоотёчный эффект, оптимизация функций мочевыделительной системы;диуретический эффект;оздоровление десен;борьба с метеоризмом и кишечными коликами;оптимизация гликемического индекса при диабете;болеутоляющий эффект.Такой насыщенный состав дает возможность вводить кориандр в профилактические и терапевтические составы.Применение кориандра в области медициныВ терапевтических и профилактических целях данное растение используют с самой древности: упоминание о кориандре и его свойствах можно отыскать в документальных сведениях Древнего Египта. Как правило, в терапии используют свежеотжатый сок из листа кориандра и отвар из высушенных листьев.Растение позитивно действует на функции пищеварения и мочевыделения. Он усиливает аппетит, избавляет от метеоризма. Полезен при большом перечне патологий функций пищеварительного тракта.Кориандр оптимизирует функции печени при застоях в этом важном органе. Практикуют кориандр и в профилактических целях при почечных недугах.Кориандровый сок дают аллергикам (принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, при зуде и высыпаниях употребляют наружно.Растение используется для улучшения вкуса и запаха целого ряда медикаментозных препаратов.Перечень заболеваний и состояний, когда успешно применяется кориандр и его продуктыРасстройства желудка.Малярия.Астма.Паразиты в организме.Проблемы с сексуальной энергией, функцией деторождения.Скопление газов в кишечнике, несварение, расстройство желудка, тошнота (применяется настойка смеси семян кориандра и кардамона).Выведение из организма шлаков.Заболевания почек: имеет мягкий мочегонный эффект, убираает воспаление при цистите, воспалительных процессах почек, мочевого и желчного пузыря, благоприятствует выведению камней. Применяется при профилактическом очищении почек и при лечении отеков.При приготовлении антисептических, желчегонных, болеутоляющих медикаментозных препаратов (семена).Бронхит и воспаление легких (отвар семян и зеленых листьев как отхаркивающее средство).Ревматические боли (кориандровое масло в составе мазей).Нехороший «аромат» из полости рта (достаточно пожевать семена кориандра)Вероятный ущерб от применения кориандраЛюбой продукт растительного происхождения не употребляют бездумно и бессистемно. Возможны определенные противопоказания, например, наличие хронических заболеваний, диеты, пищевая аллергия.Противопоказан кориандр лицам, у которых наблюдается:пониженное давление;обострение язвенных состояний желудочно-кишечного тракта;ишемия;инфаркт миокарда;сосудистые тромбы;повышенная кислотность.В период беременности и лактации, категорических предостережений не имеется. В любом случае необходима консультация с вашим доктором.Детям кориандр (как и прочие пряности) показан в меню не ранее 3-х лет.Теперь вы знаете, что растение кориандр может принести большую пользу здоровью и не только послужить профилактическим средством в определенных состояниях, но и применяться в комплексе с основной терапией.Однако, не забывайте о том, что полезные свойства растения для одного человека могут оказаться целительными, а для другого – источником вреда. Поэтому всегда консультируйтесь с вашим доктором относительно новых способов и средств для здоровья и борьбы с заболеваниями.