Диетолог Марият Мухина перечислила продукты, повышающие ясность ума у пожилых людей

Проблемы с памятью и концентрацией внимания становятся актуальными для многих людей по мере старения, однако существуют способы повысить ясность ума.

"Мозговые клетки, которые при активном мыслительном процессе потребляют значительную часть общей потребляемой организмом энергии, питают в первую очередь продукты животного происхождения, и это нужно учитывать при составлении диеты для улучшения работы мозга. К полезным для мозга продуктам относятся, например, яйца, которые содержат необходимый мыслительному органу холестерин", — сказала Мухина.

Диетолог добавила, что в последние годы в мире идет "псевдовойна", которую объявили сторонники ЗОЖ холестерину. И все бы ничего, но дефицит холестерина провоцирует всплеск количества случаев болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

"Для повышения ясности ума в пожилом возрасте неплохо употреблять такой субпродукт, как мозги. Не просто так препарат от нейровоспалений "Актовегин" делается из говяжьего мозга", — заявила Мухина, добавив, что для мозга полезно сливочное масло. Плюс, стоит обратить внимание на ферментированное мясо (например, вяленое) и жирную рыбу.
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