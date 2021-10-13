Диетолог Марият Мухина перечислила продукты, повышающие ясность ума у пожилых людей

Проблемы с памятью и концентрацией внимания становятся актуальными для многих людей по мере старения, однако существуют способы повысить ясность ума."Мозговые клетки, которые при активном мыслительном процессе потребляют значительную часть общей потребляемой организмом энергии, питают в первую очередь продукты животного происхождения, и это нужно учитывать при составлении диеты для улучшения работы мозга. К полезным для мозга продуктам относятся, например, яйца, которые содержат необходимый мыслительному органу холестерин", — сказала Мухина.Диетолог добавила, что в последние годы в мире идет "псевдовойна", которую объявили сторонники ЗОЖ холестерину. И все бы ничего, но дефицит холестерина провоцирует всплеск количества случаев болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний."Для повышения ясности ума в пожилом возрасте неплохо употреблять такой субпродукт, как мозги. Не просто так препарат от нейровоспалений "Актовегин" делается из говяжьего мозга", — заявила Мухина, добавив, что для мозга полезно сливочное масло. Плюс, стоит обратить внимание на ферментированное мясо (например, вяленое) и жирную рыбу.