Психиатр назвала болезни, которые развиваются из-за психосоматических расстройств

Психосоматические расстройства, диагностируемые в современном мире у очень многих людей, подтверждают старую истину, формулируемую фразой "все проблемы от головы". Какие болезни могут развиваться на фоне психосоматики — рассказала психиатр Юлия Лившиц.Жизнь в мегаполисе и напряженная работа без отдыха — факторы, которые провоцируют постоянный стресс и могут приводить к выгоранию. Другая опасность — психосоматика, которую многие пытаются отрицать, однако она, тем не менее, делает свое дело. От хронического стресса могут выпадать волосы или появляться проблемы с кожей, и это еще "цветочки"."Психика и тело — работающие в единой связке механизмы, поэтому на фоне психоэмоциональных расстройств могут развиваться самые разные физические патологии. Можно сказать, что психосоматические расстройства — это последствия неразрешенных внутренних противоречий", — говорит Лившиц.Основные болезни, которые могут иметь психосоматическую природу — это язва двенадцатиперстной кишки или желудка, язвенный колит, гипертония, бронхиальная астма, псориаз или нейродермит, гиперфункция щитовидки и ревматоидный артрит. Соответственно, лечение таких заболеваний должно сопровождаться в том числе и походами к психиатру.