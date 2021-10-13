Популярная пищевая добавка опасна для сердца

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Исследование показало, что жирные кислоты Омега-3 могут поставить под угрозу здоровье сердца. Это очень странно слышать, если вспомнить, как много научных работ доказывали обратное.Сегодня люди принимают массу таблеток не только от каких-то определенных болезней, но и для того, чтобы повысить когнитивные функции организма, снизить артериальное давление или просто уснуть. Одним из наиболее популярных и активно продвигаемых пищевых компонентов на планете являются жирные кислоты Омега-3. Раньше мы принимали их в виде рыбьего жира, и для нескольких поколений детей это стало худшим кошмаром детства, так как данный продукт обладает чрезвычайно неприятным вкусом и запахом. Однако вот уже почти 40 лет человечество потребляет их в виде обыкновенных капсул, не имеющих ни вкуса, ни запаха. Кто бы мог подумать, что они опасны для сердца.Опубликованный в журнале Circulation метаанализ показал, что приём жирных кислот Омега-3 или рыбьего жира увеличивает риск аритмии - фибрилляции предсердий. Учёные из США и Швейцарии сделали анализ 7 исследований. Было установлено, что включение жирных кислот Омега-3 морского происхождения в рацион связано с повышенным риском фибрилляции предсердий. Особенно среди тех, кто принимал более 1 г добавок в день. Эта привычка часто вызывала слабость, головокружения, боли в груди, утомляемость и одышку. Долгосрочные риски аритмии куда выше, так как они в два раза повышают риск преждевременной смерти из-за болезни сердца и в 5 раз - вероятность инсульта.Пока не очень понятно, каким образом активно продвигаемые жирные кислоты Омега-3 могут влиять на сбой в работе сердца. Отметим лишь, что речь идет только о морских источниках этих жирных кислот. Что до тех, которые были получены из других мест, то исследование не нашло в них никакого риска для здоровья. Так что при приобретении данных пищевых добавок стоит уточнять источник их происхождения.