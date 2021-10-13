Ученые объяснили связь между давлением и старением мозга
Оказалось, что люди, у которых давление повышено, но находится в пределах нормы, более подвержены риску ускоренного старения мозга.
При этом ученые отметили, что мнение о том, что мозг страдает из-за высокого давления, не совсем верное. Старение мозга начинается и у тех, у кого кровяное давние находится в пределах нормы.
Однако именно менее здоровый мозг увеличивает риск развития сердечных заболеваний. Становится причиной инсульта и деменции
Экспертам удалось выяснить, что давление, отвечающее норме, помогает оставаться примерно на полгода моложе своего фактического возраста.
Ученые надеются, что после их заявления будут пересмотрены принципы здравоохранения.
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