Ученые объяснили связь между давлением и старением мозга

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В Австралийском национальном университете нашли связь между давлением и старением мозга.Оказалось, что люди, у которых давление повышено, но находится в пределах нормы, более подвержены риску ускоренного старения мозга.При этом ученые отметили, что мнение о том, что мозг страдает из-за высокого давления, не совсем верное. Старение мозга начинается и у тех, у кого кровяное давние находится в пределах нормы.Однако именно менее здоровый мозг увеличивает риск развития сердечных заболеваний. Становится причиной инсульта и деменцииЭкспертам удалось выяснить, что давление, отвечающее норме, помогает оставаться примерно на полгода моложе своего фактического возраста.Ученые надеются, что после их заявления будут пересмотрены принципы здравоохранения.