Названы простые способы профилактики выпадения волос

Дерматолог и косметолог Анна Лебедева рассказала о способах профилактики выпадения волос.

Специалист объяснила, что немаловажным в вопросе сохранения густоты шевелюры является кровоснабжение кожи головы и волосяных луковиц. В этом случае повышенное влияние следует обратить на здоровье шеи.

«Нужно регулярно делать массаж, не допускать появления зажимов и грыж, в конце концов мозговое кровообращение тоже зависит от шеи», — говорит врач.

Отличным средством самомассажа непосредственно кожи головы выступает использование массажной щетки. Регулярное расчёсывание, по словам эксперта, способствует восстановлению кровотока в области волосяных луковиц.

Кроме того, она подчеркнула, что сохранение волос невозможно без гормонального баланса и достаточного количества витаминов и микроэлементов. Для выявления их дефицита следует обратиться за помощью к специалисту.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

http://neboley.com.ua - Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь