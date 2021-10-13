Названы простые способы профилактики выпадения волос

Дерматолог и косметолог Анна Лебедева рассказала о способах профилактики выпадения волос.Специалист объяснила, что немаловажным в вопросе сохранения густоты шевелюры является кровоснабжение кожи головы и волосяных луковиц. В этом случае повышенное влияние следует обратить на здоровье шеи.«Нужно регулярно делать массаж, не допускать появления зажимов и грыж, в конце концов мозговое кровообращение тоже зависит от шеи», — говорит врач.Отличным средством самомассажа непосредственно кожи головы выступает использование массажной щетки. Регулярное расчёсывание, по словам эксперта, способствует восстановлению кровотока в области волосяных луковиц.Кроме того, она подчеркнула, что сохранение волос невозможно без гормонального баланса и достаточного количества витаминов и микроэлементов. Для выявления их дефицита следует обратиться за помощью к специалисту.