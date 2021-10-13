Анализ крови предскажет развитие деменции

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По простому анализу крови можно будет предсказать, грозит ли какому-то человеку старческое слабоумие в следующие 5 лет. А это может привести к разработке новых методов замедления неизлечимой болезни.Анализ крови может определить деменцию за 5 лет до появления её характерных симптомов, как уверяют исследователи из Немецкого центра нейродегенеративных болезней. К тому моменту, как человек демонстрирует явные признаки потери памяти и другие симптомы болезни, его мозг уже сталкивается с серьезными повреждениями. Но немецкие учёные уверяют, что определили три биомаркера, которые служат предупреждающим признаком того, что какой-то человек столкнется с коварной болезньюА это поможет врачам засечь недуг раньше, что дает шанс на замедление развития этого коварного заболевания, пока, к сожалению, неизлечимого. Только в США 6,2 млн человек страдают от старческого слабоумия, хотя эта цифра времен до пандемии. А в последние полтора года десятки и сотни тысяч пожилых американцев умерли от коронавируса, и особо высокая смертность отмечалась как раз в домах престарелых, где содержались жертвы деменции. То же самое относилось и к другим странам.В ходе экспериментов исследователи дали пройти когнитивные тесты 132 добровольцам в возрасте от 18 до 77. Также собирались и анализы крови для определения уровня микроРНК - небольшого белка, который вовлечен в процессы регулирования клеток. Результаты показали, что более 90% пациентов, которые в следующие два года сталкивались со старческим слабоумием, имели повышенный уровень трех микроРНК. Они вовлечены в процессы регулирования воспалительных заболеваний в мозге и помогают клеткам мозга общаться между собой.