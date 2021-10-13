Риск воспаления сердца после прививки от ковида очень мал

Крупномасштабное исследование показало, что вероятность развития воспалительных заболеваний сердца после вакцинации от коронавируса очень мала. Эти данные основаны на наблюдениях более чем за 2,5 млн вакцинированных.

Проведённое в Израиле исследование, которое затронуло свыше 2,5 млн вакцинированных граждан, 94% из которых прошли через две дозы, опровергло довольно популярные опасения. Высказывалось мнение о том, что вакцины от коронавируса намного увеличивают риск воспалительных заболеваний сердца. Исследование касалось препарата от компании Pfizer, который наиболее распространён в Израиле. Установлено, что вероятность столкнуться с перикардитом (воспаление внутренней оболочки сердца) или миокардитом (воспаление сердечной мышцы) после получения уколов составляет 0,002%. При этом на два с половиной миллиона человек только один пациент с этими заболеваниями скончался.

Результаты исследования публикует журнал New England Journal of Medicine. Случаи воспалительных заболеваний сердца отмечены у 54 пациентов, прошедших через вакцинацию (51 мужчина и три женщины), что составляет 2,13 человека на каждые 100 тысяч вакцинированных. 98% случаев миокардита и перикардита в этой группе были легкими (76%), 22% - средними. Лишь один человек пережил тяжёлый случай, который требовал госпитализации. Впоследствии он выздоровел.

Что до единственного летального исхода, то его жертвой оказалась 22-летняя девушка, которая умерла от воспаления сердца после второй дозы вакцины. Однако члены её семьи обвиняют в смерти низкий уровень медицинского персонала в больнице, где она находилась несколько дней. По словам родственников, девушке фактически в течение этого периода не оказывалось никакой помощи, что и привело к печальному исходу.
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