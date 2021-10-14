Пырей: невероятные целебные свойства, о которых мало кто знает

Народные названия: корень-трава, собачья трава, червь-трава, житняк, собачий зуб, житец, понырь, ржанец, житвец, ортанец, дандур.Пыре?й (лат. Elytr?gia) — многолетнее травянистое растение; род семейства Злаки, состоящий примерно из 100 видов.Цветет пырей в мае-июне, плодоносит в июле-сентябре. Встречается это растение по всей Европе, Азии, избегая только пустынь и темных лесов, хотя вполне может расти на лесных полянах и опушках, но в основном пырей заселяет луга, поля, залежи, сады. Его современное латинское название Elytrigia repens.В медицине пырей используют при нарушениях обмена веществ, в качестве мочегонного, потогонного, отхаркивающего и слабительного, регулирующего солевой обмен средства.Основная область применения пырея – очищение крови, когда с усилением оттока воды из тела удаляются шлаки, что сказывается прежде всего в уменьшении кожных высыпаний. Усталость и состояние разбитости снимаются. При этом все компоненты действуют сообща, как витамины, так и минеральные вещества, сапонины и сопутствующие соединения.Хотя научная медицина относится к пырею прохладно, в Швейцарии, например, он широко используется как лекарственное растение. Благодаря наличию кремниевой кислоты, он находит применение при болезнях бронхов, неполадках с обменом веществ, ревматизме и подагре.Государственная служба здравоохранения Германии указывает следующие области применения корневищ пырея: для увеличения мочеотделения при воспалительных процессах в мочевыводящих путях; как добавка при лечении катара верхних дыхательных путей.Важнейшие показания для использования пырейных корневищ в народной медицине – это анемия, рахит, болезни легких, задержка мочи, болезни печени и желчного пузыря, воспаления желудка и кишечника, ревматизм и подагра, кожные высыпания и жалобы, связанные с менструацией. Хорошо помогает чай с пыреем и толокнянкой против угревой сыпи.У нас самым известным видом является пырей ползучий, который покрывает собой сады, пустыри, огороды, опушки, поля, луга и т.д.Пырей как пищевое растение не раз выручал людей в самые трудные времена. В пищу используется корневище пырея. Его перемалывают, получают муку, которая по питательности не уступает пшеничной, и выпекают хлеб, лепешки, пряники и другие мучные изделия. Из высушенных корневищ можно приготовить крупу для каш, приправ, запеканок, фаршей и начинок, которые будут отличаться приятным вкусом и ароматом. Из свежих корней варят супы, готовят салаты и гарниры для рыбных, овощных и мясных блюд. Из поджаренных корневищ можно приготовить кофейный напиток.Пырей ползучий - известный и распространенный сорняк огородов. Все сорные растения обладают невероятной живучестью и плодовитостью. Пырей имеет длинное корневище, которое, если разрезать на кусочки, где есть хоть одна живая почка, моментально укореняется и начинает формировать новое самостоятельное растение. Отсюда его народные названия —- житец, житвец, ортанец. Это в буквальном смысле "огонь" для полей и огородов, борьба с которым чрезвычайно трудна и подчас безуспешна.Наверное такая живучесть растения, пусть даже сорного, не могла не сказаться на его способности бороться не только с проблемами ближнего, но и дальнего круга, включающего и проблемы здоровья человека.Пырей, будто является "жилами" Матушки-земли, которая влила в него свои чудодейственные силы для исцеления и жизни своих детей. Домашние питомцы, коты и собачки, ранней весной с удовольствием поедают молодую траву пырея ползучего. Так они пополняют свою изголодавшуюся за зиму кровь свежими витаминами и биологически-активными веществами, которых пырей содержит очень много.Лекарственным сырьем у пырея являются корневища, которые заготавливают осенью, сразу после первых заморозков, или ранней весной.Их тщательно промывают в холодной воде, очищают от мелких корней, остатков стеблей и листьев, сушат в тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая на бумаге или на мешковине. Хранят в холщовых мешках или деревянной таре до 2 лет.Сушить сырье пырея рекомендуется при 60 градусной температуре в духовке или специальных сушилках, периодически помешивая и переворачивая экстракт. Готовые корневища должны ломаться с треском, не деформируясь. Срок хранения – не более 3-х лет.В корневище пырея ползучего присутствуют минеральные соли (калий, магний, железо, марганец, цинк), кремниевая кислота, органические кислоты, витамины А, В., эфирное масло, в состав которого входит углерод агропирен; слизистые вещества, полисахаридное вещество трицитин, инулин, инозит, фруктоза, левулеза, сапонин, ванилин, декстроза, камедь, кварц, левулоза, маннит, молочная кислота, азотосодержащее резиноподобное вещество, танин.Пырей ценен уже тем, что очищает организм от радиации. Уже, только поэтому, растению этому цены нет. После чернобыльской катастрофы была настоящая погоня за китайским зеленым чаем. Он конечно полезен, спору нет, танины, входящие в его химический состав, действительно "выгоняют" стронций. Но, оказывается, танина и в составе пырея, растущего у нас под ногами, достаточно. Вот так, в погоне за чужим —- топчем свое.Настоящий "бич человека" —- остеохондроз. Это заболевание стоит на втором месте после болезней сердечно-сосудистой системы. Избавиться от него полностью нельзя, но остановить его развитие —- можно. И именно этим злостным сорняком. Он прекрасно гонит соли из организма. Практически незаменим при "суставицах", артритах, при радикулите, ревматизме и подагре.Пырей хорошо оздоравливает желудочно-кишечный тракт. Отвар корней чистит желчный пузырь и почки от камней и песка. Его употребляют и при воспалениях желчных путей, печени, мочевого пузыря и мочевых канальцев. Пырей оздоравливает почки, стимулирует фильтрацию в них.Отвар корня очень эффективен и при отеках любого происхождения.Пырей —- хорошее кровоочищающее средство. Его применение показано при сыпях на теле и при аллергии. Он входит в составы от экзем, от псориаза, от фурункулов и от всякой другой парши человеческой.Также корни пырея обладают отхаркивающими свойствами.Кремневые соединения, которые есть в растении, благотворно влияют на все внешние и внутренние органы. Укрепляются кровеносные сосуды, повышается эластичность стенок капилляров. Поэтому препараты из пырея очень рекомендуются пожилым людям.Белый корень помогает от сахарного диабета.Если вам, не дай Бог, назначили большое количество антибиотиков, то после окончания лечения обязательно пройдите курс оздоровления пыреем-батюшкой, так как он нейтрализует химические соединения, выводит избыток антибиотиков, практически заново регулирует работу всего организма.Пырей прекрасно снимает усталость, возвращает бодрость, возбуждает, стимулирует деятельность сердца, слегка повышает давление, снимает головные боли. Так что, не глупые наши котики и собачки...Пырей отлично регулирует обмен веществ в организме.ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ к применению пырей ползучий не имеет. Однако прием следует прекратить, если появилась диарея или развилось угнетенное состояние, влияющее на работоспособность.ОТВАР КОРНЕВИЩ ПЫРЕЯ ПОЛЗУЧЕГО1 столовую ложку измельченного сырья залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 5-10 минут, охладить, процедить и отжать. Принимать по 1 стакану 3 раза в день до еды. Отвар можно ароматизировать веточками или листьями черной смородины.При геморрое, хроническом воспалении толстого кишечника, воспалении мочевого пузыря и мочевыводящих путей отвар пырея назначают на ночь в виде микроклизмы объемом 30-60 мл.Вместо отвара можно использовать свежий сок из надземной части растения и корней.СОКСтебли с кусочками корня промывают в проточной воде, ошпаривают, пропускают через мясорубку, разбавляют водой в соотношении 1:1, отжимают через плотную ткань и кипятят 3 минуты. Принимают по 1-2 столовые ложки 3 раза в день до еды. Хранят в холодильнике не более 2 дней.ВАННАПо 100 г корневищ пырея и лопуха кладут в большую эмалированную кастрюлю или ведро, заливают 5 л горячей воды и кипятят 10 минут. Получившийся отвар выливают в ванну с водой. Такую ванну рекомендуется принимать при различных кожных заболеваниях хотя бы 1 раз в неделю. Длительность процедуры 30 минут, температура воды — 36-37 С. Ванны рекомендуется сочетать с приемом отвара внутрь.ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬСвежие корневища пырея используют для приготовления супов, салатов, гарниров к жирным, мясным, рыбным, овощным блюдам.Название "пырей" это растение получило от очень древнего корня "пиро", которое обозначало хлеб, рожь. И пырей ползучий, действительно, может оправдать свое название —- его можно использовать как суррогат хлеба, имеющий большое значение в голодные годы. Иногда для выпечки хлеба тесто делали из 2/3 ржаной муки и 1/3 муки из корней пырея. Для приготовления муки из корней пырея, корни отваривали, высушивали, рубили и мололи или толкли до получения муки.Из такой муки также варят каши и кисели, ее добавляют в пшеничную и ржаную муку при выпекании лепешек и оладьев. Из поджаренных корневищ получается неплохой суррогатный кофе.