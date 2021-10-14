Названа оптимальная продолжительность сна для взрослых и детей

30-40% своей жизни мы проводим во сне.Сон — это базовая потребность каждого человека и, по словам ученых, залог качественной и длительной жизни. При отсутствии сна человек даже может умереть, а недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже к депрессии. По мнению экспертов, проблемы со сном являются глобальной эпидемией, угрожающей здоровью и качеству жизни до 45% населения мира.Мы собрали актуальную информацию о сне и рассказывает, сколько времени нужно спать детям и взрослым и чем опасно недосыпание.Сколько нужно спать взрослымВзрослые должны спать не меньше 7 часов в сутки. Некоторым мало даже этого: молодежь и люди с хроническими болезнями нуждаются в 9 часах сна. И лишь небольшому количеству людей достаточно спать меньше чем 6 часов в сутки, что обусловлено генетическими факторами.Продолжительность сна для детейДетям для полноценного отдыха нужно спать от 8 до 17 часов в зависимости от возраста. Максимальное количество часов сна необходимо новорожденным — 14-17 часов в сутки. Младенцы в возрасте от 4 месяцев до года должны спать 12-16 часов. 1-2-летние дети должны отдыхать до 14 часов в сутки, малыши 3-5 лет — не меньше 10 часов. Дети школьного возраста (6-12 лет) должны спать 9-12 часов в сутки. Касательно подростков (дети 13-18 лет) — то их сон должен составлять не меньше 8 часов в сутки.Почему надо спать не меньше 7 часов в суткиПолноценный сон необходим для поддержания физического и эмоционального здоровья человека. Как сообщает, Минздрав, если вы будете спать меньше чем 7 часов в сутки, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности:диабета;сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления;увеличение веса и ожирения;нарушения иммунной системы;ухудшение психического здоровья, депрессии.Также недостаточное количество сна может повлиять на вашу способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.Новые исследования свидетельствуют о связи между преждевременным старением клеток и плохим сном. Теломеры — концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию. Малая длина теломер связана с преждевременным клеточным старением и, как правило, повышенным риском рака. Интересно, что люди с нарушениями сна имеют более короткие теломеры, а значит их проблемы со сном является еще одним фактором преждевременного старения клеток.Чего не стоит делать перед сномСон — это особое состояние организма, когда восстанавливаются силы и энергия. Его качество зависит от поведения и, если есть нарушения сна, ухудшается самочувствие и общее состояние, что приводит к болезням и психическим расстройствам. Чтобы этого не происходило и к вам не пришла бессонница, стоит:отказаться от алкоголя и курения перед сном;избегать кофеина за 6 часов до сна;не употреблять тяжелую, острую, сладкую пищу за 4 часа до сна;регулярные физические упражнения в течение дня положительно повлияют на ваш сон, однако не стоит тренироваться непосредственно перед сном;убрать электронные устройства, в частности, телевизоры, компьютеры, смартфоны из спальни, или хотя бы выключать их за 30 минут до сна;если вы чувствуете сложности с ночным сном, не стоит спать днем;если вы чувствуете сонливость, не садитесь за руль.Если нарушение сна длится больше одного месяца, а изменение режима не помогло улучшить сон, нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением, которое может еще больше навредить самочувствию и здоровью.