Развенчаны популярные мифы о псориазе
Псориаз – это иммунное состояние кожи, которое сопровождается трещинами и сухими пятнами. Это заболевание влияет не только на физические аспекты, но и на качество жизни и психологическое здоровье.
Вокруг этой кожной болезни существует немало мифов. Правду о гигиене, лечение и других аспектах псориаза – рассказываем далее.
Мифы о псориазе
Псориаз заразен
Наверное один из самых распространенных мифов, который до сих пор живет в обществе и «пугает» многих. На самом деле псориаз – это иммунное состояние, поэтому оно не передается при контракте с больными.
Вы не можете заразиться псориазом. Это аутоиммунный состояние, когда иммунная система реагирует неадекватно и производит слишком много клеток кожи,
– объясняет Дэвид Чендлер, исполнительный директор Альянса с псориаза и псориатического артрита в Великобритании.
Псориаз – это просто сухая кожа
Это заболевание куда серьезнее, чем обычное пересушивание кожи.
Структура кожи обновляется гораздо быстрее – обычная регенерация кожи происходит примерно каждые 28 дней, но при псориазе она может составлять всего 4 – 5 дней. За это короткое время клетки кожи не успевают созреть, что заставляет их нарастать в толстые чешуйки, которые организм не может сбросить, как обычно,
– объясняет Чендлер.
К тому же это заболевание влияет и на кровеносные сосуды, которые становятся более приближенными к поверхности, поэтому их легко повредить.
Существует только один вид псориаза
Многие думают, что псориаз не имеет разновидностей, однако это не так. Их существует 5 видов:
большой псориаз: наиболее распространенный вид с типичными толстыми отшелушивания кожи;
кишкоподибний псориаз: этот вид характеризуется сльозоподибнимы образованиями на коже;
обратный псориаз: при этом заболевании повреждения появляются в тех частях тела, где есть складки: подмышки, пах или область под грудью;
еритродермичний псориаз: он покрывает большую часть тела и предусматривает шелушение и сыпь;
пустулезный псориаз: самый неприятный, ведь при это типа заболевания развиваются гнойные бугорки на руках и ногах.
Псориаз появляется из-за плохой гигиене
Это заболевание никак не связано с плохой гигиеной. Напротив, люди с псориазом вынуждены более тщательно ухаживать за кожей, ведь она вызывает боль, шелушится и нуждается в постоянном увлажнении. Они вынуждены тратить много времени ежедневно, чтобы нанести все необходимые препараты.
Врачи могут вылечить псориаз
Пока не существует лекарств против псориаза, хотя ученые постоянно исследуют это заболевание и открывают его природу. Все же есть препараты, которые помогут залечить псориаз и привести кожу в максимально спокойное и здоровое состояние. Для этого необходимо обратиться к дерматологам.
Псориаз поражает только взрослых
Хотя чаще всего встречается у взрослых – псориаз часто начинается в подростковом возрасте и продолжается всю жизнь. Он может наблюдаться у детей, а также, редко, у младенцев,
– объясняет Дэвид Чендлер.
Изменение рациона может вылечить псориаз
Не существует никаких исследований, подтверждающих положительное влияние здоровой пищи для лечения псориаза. Хотя некоторые больные утверждают обратное. Врачи более склонны связывать такие улучшения с природой самого заболевания, которое со временем может уменьшаться. Все же соблюдение правильного рациона, сбалансированной диеты, снижение веса и регулярные физические упражнения только положительно повлияют на ваше самочувствие, поэтому это стоит попробовать.
Псориаз поражает только кожу
Влияние псориаза на кожу является наиболее заметным, но это заболевание поражает не только покровы. От 6 до 42% людей, страдающих псориазом, сообщают о развитии псориатического артрита, поражающего суставы. К тому же он может иметь влияние и на психологическое здоровье. Больные часто страдают от депрессии, чрезмерной тревоги, отсутствия уверенности в себе.
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