Развенчаны популярные мифы о псориазе

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Мифы, которые портят жизнь людям с псориазом.Псориаз – это иммунное состояние кожи, которое сопровождается трещинами и сухими пятнами. Это заболевание влияет не только на физические аспекты, но и на качество жизни и психологическое здоровье.Вокруг этой кожной болезни существует немало мифов. Правду о гигиене, лечение и других аспектах псориаза – рассказываем далее.Мифы о псориазеПсориаз заразенНаверное один из самых распространенных мифов, который до сих пор живет в обществе и «пугает» многих. На самом деле псориаз – это иммунное состояние, поэтому оно не передается при контракте с больными.Вы не можете заразиться псориазом. Это аутоиммунный состояние, когда иммунная система реагирует неадекватно и производит слишком много клеток кожи,– объясняет Дэвид Чендлер, исполнительный директор Альянса с псориаза и псориатического артрита в Великобритании.Псориаз – это просто сухая кожаЭто заболевание куда серьезнее, чем обычное пересушивание кожи.Структура кожи обновляется гораздо быстрее – обычная регенерация кожи происходит примерно каждые 28 дней, но при псориазе она может составлять всего 4 – 5 дней. За это короткое время клетки кожи не успевают созреть, что заставляет их нарастать в толстые чешуйки, которые организм не может сбросить, как обычно,– объясняет Чендлер.К тому же это заболевание влияет и на кровеносные сосуды, которые становятся более приближенными к поверхности, поэтому их легко повредить.Существует только один вид псориазаМногие думают, что псориаз не имеет разновидностей, однако это не так. Их существует 5 видов:большой псориаз: наиболее распространенный вид с типичными толстыми отшелушивания кожи;кишкоподибний псориаз: этот вид характеризуется сльозоподибнимы образованиями на коже;обратный псориаз: при этом заболевании повреждения появляются в тех частях тела, где есть складки: подмышки, пах или область под грудью;еритродермичний псориаз: он покрывает большую часть тела и предусматривает шелушение и сыпь;пустулезный псориаз: самый неприятный, ведь при это типа заболевания развиваются гнойные бугорки на руках и ногах.Псориаз появляется из-за плохой гигиенеЭто заболевание никак не связано с плохой гигиеной. Напротив, люди с псориазом вынуждены более тщательно ухаживать за кожей, ведь она вызывает боль, шелушится и нуждается в постоянном увлажнении. Они вынуждены тратить много времени ежедневно, чтобы нанести все необходимые препараты.Врачи могут вылечить псориазПока не существует лекарств против псориаза, хотя ученые постоянно исследуют это заболевание и открывают его природу. Все же есть препараты, которые помогут залечить псориаз и привести кожу в максимально спокойное и здоровое состояние. Для этого необходимо обратиться к дерматологам.Псориаз поражает только взрослыхХотя чаще всего встречается у взрослых – псориаз часто начинается в подростковом возрасте и продолжается всю жизнь. Он может наблюдаться у детей, а также, редко, у младенцев,– объясняет Дэвид Чендлер.Изменение рациона может вылечить псориазНе существует никаких исследований, подтверждающих положительное влияние здоровой пищи для лечения псориаза. Хотя некоторые больные утверждают обратное. Врачи более склонны связывать такие улучшения с природой самого заболевания, которое со временем может уменьшаться. Все же соблюдение правильного рациона, сбалансированной диеты, снижение веса и регулярные физические упражнения только положительно повлияют на ваше самочувствие, поэтому это стоит попробовать.Псориаз поражает только кожуВлияние псориаза на кожу является наиболее заметным, но это заболевание поражает не только покровы. От 6 до 42% людей, страдающих псориазом, сообщают о развитии псориатического артрита, поражающего суставы. К тому же он может иметь влияние и на психологическое здоровье. Больные часто страдают от депрессии, чрезмерной тревоги, отсутствия уверенности в себе.