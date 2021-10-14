Названы продукты, которыми можно «заедать» стресс

Простой способ снизить стресс и не «наесть» лишние килограммы.Многие люди в состоянии стресса начинают есть, и чаще всего вредную пищу, которая потом негативно отражается и на фигуре, и на здоровье. Эксперты назвали продукты, которые могут снизить стресс и не навредить организму.Апельсины, грейпфруты и клубникаВ составе этих фруктов есть много витамина С, который помогает снизить выработку гормона стресса в организме и в добавок укрепить иммунную систему. Результаты одного исследования показали, что люди с повышенным уровнем кортизола возвращались к норме быстрее, когда употребляли именно этот витамин.ШпинатЭто растение, которое можно добавлять в различные блюда, богато на магний, а его недостаток способен вызывать головную боль и усталость, усугубляя стрессовое состояние. Если шпинат вам не по вкусу, тогда можно использовать другие листовые овощи, в них также много этого микроэлемента.Жирная рыбаОбогащайте рацион жирными сортами рыбы, потому что в них много омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают скачки кортизола и сокращают риск сердечных заболеваний, депрессий и ПМС.ОрехиЭтот продукт является хорошим источником полезных жиров и цинка. Эксперты говорят, что регулярное употребление фисташек/грецких орехов или миндаля помогает нормализовать работу нервной системы и предотвратить депрессию или нервное напряжение.АвокадоВ составе этого экзотического плода также есть много витаминов и полезных веществ, которые нужны организму для правильного функционирования. С помощью авокадо можно снизить уровень стресс и тревожности, а также улучшить концентрацию внимания и настроение.