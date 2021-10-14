Названы последствия полного отказа от хлеба

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Есть или не есть хлеб? Отвечает диетолог.Согласно исследованию, опубликованному Frontiers in Nutrition, недостаточное количество хлеба в меню снижает уровень энергии на 10%, а также уровень пищевых волокон, магния и железа в организме.«Хлеб, злаки и углеводы в целом имеют плохую репутацию в нашем обществе. Однако углеводы — лучший источник топлива для вашего организма и предпочтительный источник энергии для мозга», — говорит доктор медицинских наук, диетолог Сара Уильямс.В здоровой, сбалансированной диете от 40 до 60% калорий должно поступать из углеводов, в том числе хлеба и злаков.«Умеренные углеводы — это хорошо, они помогают дать вам энергию, особенно если вы планируете заниматься какой-либо физической активностью в течение дня», — говорит она, добавляя, что нет необходимости полностью отказываться от хлеба или других злаков. .Каждый раз, когда вы исключаете целую группу продуктов, нужно выбирать, чем вы ее заменяете. В противном случае могут возникнуть проблемы.Если вы просто отказываетесь от хлеба, зерна и не восполняете этот дефицит калорий другими углеводами в течение дня, это приведет к усталости и упадку сил.Если вы хотите быть уверены, что получаете необходимое количество питательных веществ, связанных с зерном, в своем ежедневном рационе, диетолог предлагает выбрать цельнозерновой и пророщенный хлеб, а также коричневый рис, ячмень, овес, рожь, цельнозерновые злаки и крекеры. Медик также предлагает есть макароны из цельнозерновой муки и киноа.«Регулярное употребление этих продуктов поможет вам получать достаточное количество клетчатки, железа, фолиевой кислоты и магния, а также поможет вам чувствовать себя удовлетворенным и наполненным энергией», — говорит врач.Научитесь сочетать здоровую пищу и не очень, а также есть столько, сколько лучше для вашего организма и целей, которые вы пытаетесь достичь.