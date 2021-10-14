Назван повышающий риск диабета продукт

Ученые из Австралии, Китая и Катара выяснили, какой повседневный продукт способен спровоцировать увеличение риск развития диабета.В ходе совместной работы, научные деятели изучили рацион около девяти тысяч жителей Китая, страдающих диабетом. Как оказалось, вероятность развития заболевания существенно увеличивалась в тех случаях, когда доброволец предпочитал употреблять в пищу более одного яйца за сутки.Ученые отметили, что набольшая зависимость заболевания от употребления этого продукта наблюдается среди женщин.Среди вероятных причин такого эффекта обычных яиц, ученые считают наиболее правдоподобной высокое содержание холестерина в продукте.