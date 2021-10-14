Семьи с детьми в три раза чаще заражаются коронавирусом

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Исследование показало, что уровень заражений COVID-19 в три раза выше в домах, где проживают дети. Это связано с тем, что занятия в школах проводятся в очном формате.До сих пор учёные ведут споры о том, правильно ли оставлять школы открытыми в периоды роста заболеваемости коронавирусом, или детей лучше переводить на дистанционный формат обучения. С одной стороны, дети крайне редко болеют коронавирусом в тяжелой форме, а вероятность смерти от этой болезни в категории моложе 18 лет менее 0,1%, то есть почти такая же, как и при гриппе. С другой стороны, дети также активно заражаются коронавирусом, как и взрослые, а в классах собираются большие их группы, значит, распространяемость вируса выше. И именно это подтвердило новое исследование ученых из Имперского колледжа Лондона.Оно показало, что семьи с детьми в три раза чаще сталкиваются с заражением коронавируса, чем семьи без детей. Авторы исследования произвольно протестировали 100 000 человек с 9 по 27 сентября. Во всех семьях, где имелись дети школьного возраста, уровень положительных ПЦР-тестов на коронавирус составил 1,37%. В тех домах, где школьников не было, этот показатель равнялся всего 0,4%.В целом, отчёт показал, что уровень заражений растёт среди лиц моложе 18, но снижается в возрастной группе от 18 до 54. Распространенность заражений во всех возрастных группах в этот период составила 0,83%. Аналогичные измерения в прошлом месяце показали данную отметку на уровне 0,63%.