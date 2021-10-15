Ученые выяснили срок заразности бессимптомного коронавируса
В ходе своего исследования они выяснили, что даже при условии отсутствия симптомов человек, с положительными результатами ПЦР остается носителем вируса. В качестве доказательства они привели три истории болезни пациентов, у которых болезнь протекала незаметно. Результаты анализов мазков показали, что в их носоглотках вирус сохранялся почти сорока дней.
В связи с этим ученые сделали вывод, что разрешение на снятие карантинных мер через две недели недопустимо, даже при легкой и бессимптомной форме заболевания.
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