Дефицит железа в организме: как распознать и почему нельзя компенсировать только диетой

Железодефицитное состояние – одна из самых распространенных патологий в мире. По данным ВОЗ, в той или иной форме железодефицит встречается у четверти населения планеты. Проблема актуальна и для России, где от железодефицитной анемии и скрытого (латентного) железодефицита страдает до 70% женщин репродуктивного возраста. При этом, несмотря на серьезность ситуации, далеко не все понимают, что такое железодефицит, чем он может быть опасен и как его лечить. Предлагаем разобраться вместе.Зачем организму железо?В человеческом организме железо – это один из наиболее важных микроэлементов. Оно является составной частью многих ферментов и белков, которые помогают избавлять организм от токсинов, превращать калории в энергию и способствовать холестериновому обмену. Специальный белок ферритин хранит железо и при первой необходимости передает его гемоглобину. Также железо несет ответственность за транспортировку кислорода к тканям, качественную работу мозга и поддерживает иммунную систему в борьбе с бактериями и вирусами.К сожалению, наш организм не может синтезировать железо самостоятельно, поэтому его запасы необходимо постоянно пополнять – при помощи правильно подобранного и сбалансированного питания. Регуляция всасываемости железа – это сложный и разноуровневый процесс, который включает много специальных ферментов, отвечающих за восстановление-окисление (редуктаза, гефестин), трансмембранный перенос (транспортер двухвалентных металлов, ферропортин), транспортировку (трансферрин), запас железа (ферритин). Такая система позволяет как избежать токсического воздействия избыточного количества железа, так и бороться с его недостатком.Из-за чего возникает нехватка железа?Нехватка железа, или железодефицитная анемия, может возникнуть под влиянием различных факторов. Чаще всего причинами являются:- Несбалансированное питание – когда в рационе не хватает железосодержащих продуктов (зеленых листовых овощей, печени, гречневой и овсяной каш, черники, шиповника, пищи, богатой витамином С).- Кровопотеря – как острая, так и хроническая. При тяжелых травмах, кровопотерях при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, обильных носовых и маточных кровотечениях дефицит железа развивается в связи с потерей большого количества эритроцитов (в составе гемоглобина красных кровяных телец содержится 70% всего железа организма).- Проблемы желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается процесс всасывания питательных веществ.- Хронические воспалительные процессы.Чем опасен дефицит железа?Дефицит железа несет угрозу для человеческого организма, провоцируя:• обострение хронических заболеваний;• нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;• повышенное сердцебиение (выше 80 ударов в минуту);• одышку и ощущение нехватки воздуха;• снижение артериального давления;• тошноту и снижение аппетита и т. д.Какие симптомы указывают на нехватку микроэлемента?Симптомы дефицита железа имеют определенные отличия. Дело в том, что их проявление напрямую зависит от причины, которая послужила развитию заболевания. Так, симптомы дефицита железа у подростка, возникающие из-за активного роста организма, будут сильно отличаться от симптомов человека с онкологическим заболеванием.Тем не менее, общими симптомами железодефицита являются головокружение и головная боль, ухудшение памяти и повышенная рассеянность, усиленное сердцебиение, общая слабость, особенно при физических нагрузках, а также бледность кожи, ломкость волос и ногтей.Как исследования помогут контролировать его уровень?Узнать о наличии или отсутствии дефицита железа в организме позволяет анализ крови на содержание в ней ферритина. Это не единственный, но наиболее простой способ. Такой анализ рекомендуется делать раз в год в качестве общей проверки организма, а при обнаружении симптомов – незамедлительно.Стоит отметить, что женщинам, у которых присутствуют обильная менструация, повышенная слабость и выпадение волос, необходимо сдать этот анализ в первую очередь.Этой осенью жительницы Москвы могут сдать анализ на ферритин абсолютно бесплатно – в рамках социальной акции по борьбе с железодефицитом у женщин #тынежелезная, которую компания «ЭГИС» проводит совместно с ГК «МЕДСИ». Акция действует с 1 октября по 30 ноября 2021 года.Как лечить железодефицитную анемию?Терапия железодлефицитной анемии включает в себя прием препаратов с высоким содержанием железа (как правило, рецептурных), а также коррекцию питания. В среднем курс лечения занимает около 4 месяцев.Во всех без исключения случаях терапия должна назначаться врачом, поскольку самостоятельное лечение в лучшем случае не даст желаемого эффекта, а в худшем – может усугубить проблему. Аналогично и с изменением питания – ни одна, даже самая богатая железом диета не способна самостоятельно устранить железодефицит. При этом она может стать хорошей поддержкой во время медикаментозного лечения.