Ученые выяснили, как грибы влияют на настроение

Ученые из США выяснили, как регулярное употребление в пищу грибов сказывается на психологическом здоровье человека.В исследовании, длившемся более 10 лет, было задействовано 24 000 человек. Около 6% из них страдали депрессией. Оказалось, что потребление в пищу грибов положительно сказывалось на психологическом здоровье добровольцев.Как оказалось, причиной такого эффекта выступает эрготионеин - антиоксидант, защищающий ткани и клетки человеческого организма от повреждения и снижающий воздействие окислительного стресса.Кроме того, ученые отметили, что этот продукт также способствует снижению вероятности развития онкологии.