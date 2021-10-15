Ученые выяснили, как грибы влияют на настроение
В исследовании, длившемся более 10 лет, было задействовано 24 000 человек. Около 6% из них страдали депрессией. Оказалось, что потребление в пищу грибов положительно сказывалось на психологическом здоровье добровольцев.
Как оказалось, причиной такого эффекта выступает эрготионеин - антиоксидант, защищающий ткани и клетки человеческого организма от повреждения и снижающий воздействие окислительного стресса.
Кроме того, ученые отметили, что этот продукт также способствует снижению вероятности развития онкологии.
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