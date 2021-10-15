Шесть причин насморка, о которых вы не подумали

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Заложенность носа — распространенная проблема. Среди ее всем известных причин простудные заболевания, аллергия, хронические синуситы (воспаление в околоносовых пазухах). В этом материале разбираемся, какие менее очевидные проблемы могут привести к насморку.Употребление алкоголяЗаложенность носа — не самое известное последствие выпивки, но его никак нельзя назвать редкостью. Крупный опрос жителей Дании показал, что симптомы со стороны верхних дыхательных путей, включая насморк, после употребления алкоголя возникали почти у 8% человек. Чаще всего о них сообщали люди, страдающие от аллергического ринита (воспаления слизистой оболочки носа) или бронхиальной астмы. На появление симптомов аллергии после употребления алкоголя жаловались 40% астматиков.Наиболее частый алкогольный триггер насморка — вино, его не переносили 8% участников опроса, проведенного в Германии. Основными симптомами «аллергии на вино» были покраснение кожи и насморк. Однако другие напитки тоже могут влиять на нос. Описаны случаи ухудшения течения ринита от пива.Ученые предполагают, что причиной такого насморка является не аллергия на спирт, а непереносимость других компонентов алкогольных напитков. Например, это могут быть сульфиты, содержащиеся в вине. Встречается и наследственная непереносимость алкоголя, одним из симптомов которой может быть заложенность носа. Она распространена преимущественно в Азии.• Гормональный ринитС гормональными ринитами (и, как следствие, насморком) обычно сталкиваются женщины. Это связано с тем, что его основная причина — колебание уровня женских половых гормонов в крови. Такую заложенность носа описывали при беременности и применении гормональных контрацептивов, она может быть связана с фазами менструального цикла.Причины гормонального насморка все еще требуют уточнения. Одно из исследований показало, что противозачаточные таблетки могут провоцировать воспаление в слизистой оболочке носа, действуя на ее рецепторы. Но авторы других научных работ указывают, что такой эффект оказывали старые препараты с высоким содержанием эстрогена, а современные противозачаточные практически не влияют на нос.Гипотиреоз (нехватка гормонов щитовидной железы) и акромегалию (усиленную выработку гормона роста у взрослых) также упоминают как причины гормонального ринита.• Вкусовой ринитВкусовой ринит – реакция на употребление пищи, богатой специями. Он развивается в течение нескольких минут после контакта с такой пищей: появляются обильные выделения из носа. Это явление не сопровождается чиханием, заложенностью носа, нарушением вкуса и обоняния или болью.Причина вкусового ринита точно не известна, но это — не аллергия. Эксперты предполагают, что он развивается из-за раздражения нервов слизистой оболочки носа: ее железы рефлекторно начинают вырабатывать много секрета.• Лекарственный ринитУ лекарств есть не только желательные, но и побочные действия. Острый или хронический ринит может быть одним из них. К лекарствам, которые могут вызывать насморк, относят:бета-блокаторы,блокаторы кальциевых каналов,ингибиторы АПФ,празозин,клонидин,силденафил («Виагра»),аспирин и нестероидные противовоспалительные средства (при определенном типе бронхиальной астмы).Еще один пример медикаментозного ринита можно назвать пародоксальным. Его способны провоцировать препараты, которые используют собственно при лечении ринита — сосудосуживающие капли. Такой эффект они дают после длительного применения.• КурениеМы обычно довольно хорошо помним о влиянии курения на легкие, но всегда ли осознаем его возможную связь с воспалением в носу? Крупное исследование показало, что у курильщиков вероятность заложенности носа на 26% выше, чем у некурящих. Чем больше курит человек, тем выше риск. Эти выводы подтверждали и другие научные работы.• Гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь (изжога)Изжога может быть причиной массы проблем со здоровьем. Одна из проблем, с которыми она связана – воспалительные болезни верхних дыхательных путей, в том числе ринит. Вероятность насморка у людей со «свежим» диагнозом гастро-эзофагальной рефлюксной болезни увеличивается вдвое. Сегодня неизвестно точно, является ли изжога причиной ринита. Однако насморк при этой проблеме можно объяснить с точки зрения физиологии: при раздражении пищевода в носу вырабатывается слизь. Ученые считают, что этот феномен может ухудшать носовое дыхание.