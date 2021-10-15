Названы продукты, отравляющие кишечник
Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, «отравляющие» кишечник.
Прежде всего, специалист рекомендовал свести к минимуму потребление сахара, так как он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроорганизмы.
Кроме того, медик посоветовал отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами. Врач отметил, что потребление красного мяса следует сократить до 500 г в неделю.
Специалист также заявил, что лучше убрать из рациона «плохие жиры». Речь идет о майонезе, маргарине и сале, так как они оказывают серьезную нагрузку на кишечник.
Он добавил, что лучший ингредиент для слизистой оболочки кишечника — клетчатка, которая содержится в бобовых и овощах.
На прошлой неделе врач-диетолог Михаил Гинзбург развеял миф об абсолютной пользе меда. В частности, он отметил, что этим продуктом не следует злоупотреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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