Названы продукты, отравляющие кишечник

От них лучше отказаться.

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, «отравляющие» кишечник.

Прежде всего, специалист рекомендовал свести к минимуму потребление сахара, так как он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроорганизмы.

Кроме того, медик посоветовал отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами. Врач отметил, что потребление красного мяса следует сократить до 500 г в неделю.

Специалист также заявил, что лучше убрать из рациона «плохие жиры». Речь идет о майонезе, маргарине и сале, так как они оказывают серьезную нагрузку на кишечник.

Он добавил, что лучший ингредиент для слизистой оболочки кишечника — клетчатка, которая содержится в бобовых и овощах.

На прошлой неделе врач-диетолог Михаил Гинзбург развеял миф об абсолютной пользе меда. В частности, он отметил, что этим продуктом не следует злоупотреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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