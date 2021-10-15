Полезные семена, которые стоит добавить в рацион прямо сейчас

Многие обходят вниманием зёрна и семена, однако именно эти продукты —настоящие суперфуды. В них масса витаминов и питательных веществ, которые нужны нам для поддержания красоты и здоровья.Семена по мнению археологов, составляли основу рациона древних людей. Богатые полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, сложными углеводами и белками они давали бодрость, стимулировали к активности, позволяли быстрее восстанавливаться после травм. Это все то, чего так не хватает сейчас жителям мегаполиса. Семена имеют низкий гликемический индекс, поэтому даже если вы следите за весом, ешьте их на здоровье.КунжутСемена кунжута — настоящая находка для веганов! Это рекордсмен по содержанию кальция — в ста граммах содержится больше суточной нормы этого важнейшего элемента! Что особенно важно, кальций в кунжуте содержится только в органической форме, поэтому он хорошо усваивается.А еще в зернышках есть вещество сезамин — сильнейший антиоксидант, который помогает нашей печени справляться с токсинами.Имейте в виду, что кальций лучше усваивается с витамином D, который вырабатывается в организме человека на солнце — старайтесь чаще выходить на улицу в ясные дни.ЧиаНекоторые специалисты называют эти зернышки «самыми упакованными нутриентами». Смотрите сама: здесь Омега-3 и Омега-6, кальций и железо — сочетание, которое идеально усваивается нашим организмом. Если имеете проблемы с ЖКТ, чиа просто незаменимы — зерна имеют свойства увеличиваться в размерах и мягко проходить через ЖКТ.Чиа может заменить прием пробиотиков, так как служат отличной почвой для роста хороших бактерий в кишечнике (где живет наш иммунитет!).Совет: смолоть зернышки в кофемолке — так они усвоятся почти на все сто процентов! При замачивании семена чиа увеличиваются в размерах аж в 12 раз, приобретая консистенцию пудинга.Тыквенные семечкиВ тыквенных семечках белка содержится даже больше, чем в мясе (привет вегетарианцам)! А еще семена тыквы — противопаразитарное средство, так что, даже если у вас нет явных проблем, но в доме есть животное — добавить горсть семечек в салат не повредит! Ну и входящий в состав цинк как профилактика остеопороза и болезней щитовидной железы (цинк вообще крайне важный элемент для девушек, имейте в виду!).Семена льнаЕще один суперпродукт, который обязателен всем, кто имеет проблемы с ЖКТ: семена льна стимулируют пищеварение, обволакивают и снимают воспаление при гастрите и язве желудка. А по содержанию Омега-3 эти маленькие семечки обогнали даже рыбий жир! Ну и «вишенка на торте» — наличие витаминов, А и Е, которые нужны для красоты ваших волос и кожи.Эти простые советы помогут вам взять от семян по максимуму!Все семена — витамины в концентрированном виде — достанутся вам в целости и сохранности, если будете хранить их в темном месте, куда не проникает солнечный свет!Добавляя семена в салаты, не спешите обжаривать их — термическая обработка погубит большинство полезных веществ.Усвоение пройдет лучше, если семена предварительно замочить (наличие нежной «пленочки» вокруг — хороший сигнал для вашего ЖКТ!)Старайтесь покупать семена там, где соблюдались условия хранения (в аптеках или у проверенных продавцов на рынке). Не уверены — закажите в интернет-магазине.И напоследок хотим предложить вам несколько необычных рецептов для здоровья и красоты.Черная икра из семян чиа: в чашке смешайте 4 ст. л. семян чиа и 4 ст. л. соевого соуса. 2 листа нори (водоросли для приготовления суши) измельчите в кофемолке, добавьте 11 ст. л. воды. Все хорошенько перемешайте и дайте настояться несколько часов — веганская «икра», богатая Омега-3, готова! Выкладывайте на цельнозерновой хлебец или ешьте просто так!Чиа-пудинг: чиа замочить на несколько часов (можно на ночь). Яблоко, грушу, горсть голубики (или любых других ягод — и несколько ягод оставьте для украшения) смешиваем с кокосовым или соевым молоком, все хорошенько взбиваем в блендере до однородной консистенции — украшаем мятой и ягодами. По желанию полейте медом или кэроб-сиропом! Вкуснейший завтрак (или перекус) готов!Кунжутное молочко: половину стакана кунжута замочите в стакане воды на 6?8 часов, затем откиньте на ситечко или дуршлаг и промойте. Сложите в чашку, добавьте стакан воды и 1,5?2 столовые ложки меда. Пробейте все это погружным блендером и еще раз процедите через мелкое сито. Наслаждайтесь вкуснейшим кунжутным молочком для поднятия уровня кальция (и хорошего настроения)!