Деменция и болезнь Альцгеймера: ваша диета связана с болезнью

Деменция – это группа симптомов, негативно влияющих на память. Болезнь Альцгеймера – это заболевание, при котором возникает деменция. Доктор Рупи прокомментировал связь между кишечником, пищей и слабоумием. Он отметил, что некоторые продукты связаны с риском заболеваний.«Несомненно, существует связь между едой, болезнью Альцгеймера и слабоумием», - подчеркивает врач.Он отметил, что многие аспекты западной диеты имеют «связь» с деменцией и болезнью Альцгеймера. Западная диета состоит из продуктов с низким содержанием клетчатки, высоким содержанием рафинированных углеводов и продуктов с высоким воспалительным индексом. Все это связано с риском развития диабета 2 типа.Доктор Рупи подчеркивает, что прагматично взглянуть на пример долгожителей, их диету.«Оказывается, они в большинстве едят цельную пищу, ориентированную на продукты растительного происхождения с добавлением рыбы, богатой омега-3 жирами, большим количеством орехов и семян. Это столпы так называемой средиземноморской диеты», - отмечает доктор Рупи.Данные тестирования показали, что диета, в которой присутствует большое количество овощей и фруктов и небольшое количество красного мяса и сахара, может снизить риск деменции. Исследование, представленное в июне 2021 года в журнале Neurology, показало, что средиземноморская диета помогает сократить накопление белка в мозгу, связанное с деменцией.