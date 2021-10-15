Ангина. Не пропустить опасные симптомы

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Достаточно переохладиться или побыть в душном помещении, выкурить больше, чем обычно (известно, что курение сильно раздражает дыхательные пути) и возникает высокая вероятность инфицирования горла бактериями.При простуде первыми принимают удар миндалины, закрывая собой поток инфицированного воздуха.При попадании вирусов на поверхность миндалин и слизистой глотки вирусы проникают вглубь и приступают к разрушительной работе. Через короткий промежуток времени к вирусам присоединяются бактерии. У здорового человека бактерии мирно обитают на зубах и миндалинах в виде налёта. Но стоит в иммунной системе появиться бреши, микробы приступают к активному размножению.Ангину, фарингит, тонзиллит чаще всего вызывают стрептококки. Это из-за них возникают гнойные пробки в миндалинах.Опасность ангины в том, что заболевание может поразить весь организм. Опасности подвергаются суставы, сердце, почки. Могут развиться опасные инфекционные болезни: скарлатина, дифтерия, туляремия.Почему так важно часто полоскать горло при ангине? Эта несложная манипуляция удаляет с поверхности глотки и миндалин продукты их жизнедеятельности. Если проводить полоскание каждые 2 или 3 часа, можно значительно уменьшить боль в горле и ускорить выздоровление. Раствор для полоскания должен быть теплым. Горячий и холодный раствор пользы не принесут. Многие аптечные средства для полоскания горла содержат спирт. Такие настойки эффективно борются с заболеванием, так как спирт обладает антисептическим и дубящим эффектом, стимулирует обновление тканей слизистой. Отличными противовоспалительными свойствами обладают: ромашка, череда, календула, шалфей, липа, бузина, эвкалипт.Однако, если вы добросовестно полощете горло, но боль не прекратилась в течение 2-х дней, следует обратиться к врачу.Срочно обратиться к отоларингологу придется при:• очень сильной боли в горле (невозможно открыть рот, принимать пищу, уснуть);• отечности шеи и лица;• высокой температуре тела (выше 38 градусов), ознобе, потливости, слабости;• возникновении серо-белых пленок и гнойных пробок, кровоточивости в горле;• увеличении лимфатических узлов под нижней челюстью, на шее;• заложенности и боли в ушах.Обязательно вызывайте врача, если:• на третий день болезни нет улучшения состояния, а симптомы ухудшились;• вы практически не можете глотать из-за боли в горле;• беспокоит сильная боль в ухе;• возникла светобоязнь;• температура тела поднялась выше 38 градусов;• в пазухах носа чувствуется давление;• насморк в виде уплотненной зеленой слизи не прекращается больше недели.Не пренебрегайте антибиотиками в период лечения ангины. Если врач назначил антибиотики, обязательно пропейте эти лекарственные средства. При ангине отказ от антибиотиков может привести к серьезным проблемам со здоровьем.Внимание! Стрептококковая ангинаСтрептококковая ангина имеет самый короткий среди бактериальных инфекций инкубационный период - от 3 до 5 суток. Насторожитесь, если болит горло, но нет ни кашля, ни насморка, ни покраснения глаз, а голос звонкий. Почти наверняка это стрептококковая ангина.Лечить ангину самостоятельно - рискованно, так как могут развиться осложнения.Осложнения ангины:• ревматизм (опасность развития пороков сердца);• отит;• менингит;• гломерулонефрит;• орхит (воспаление яичек);• холецистит;• лимфаденит;• флегмона шеи;• различные абсцессы.При ангине больному назначают постельный режим. Пища должна быть теплой, легкоусвояемой, неострой, богатой витаминами. Так как в первые дни больному больно глотать, желательно блюда давать в протертом виде. Принимать пищу лучше понемногу, но часто.После каждого приема пищи следует полоскать горло теплым раствором фурацилина или соды (1 ч.л. на стакан воды), настоем шалфея, зверобоя, ромашки, эвкалипта, календулы.Важно пить много жидкости. Обильное питье поможет организму быстрее вывести токсины и справиться с микробами. Полезно в период лечения ангины пить чай с лимоном, щелочную минеральную воду, фруктовые соки.Как отличить простуду, грипп или ангинуЕсли сразу поднялась высокая температура, скорее всего это не простуда, а грипп. При простуде температура редко поднимается выше 38 градусов, при гриппе высокая температура - типичное явление.При гриппе заложенность носа, насморк встречаются редко. При простуде заложенность носа, чихание, насморк - обычное явление.Боль в горле обычно сигналит о начале простуды. Но и при гриппе иногда может болеть горло. Если боль в горле сопровождается высокой температурой, рвотой, опухшими гландами - это ангина.В любом случае сразу же прополощите горло теплым раствором соли (1 ч. ложка соли на 100 мл воды). Это поможет смягчить раздражение слизистой оболочки горла.Кашель - симптом и простуды и гриппа. Затрудненный, сильный кашель чаще встречается при гриппе.Слабость, небольшое недомогание появляются при простуде. При гриппе – сильная слабость, истощение организма. Острая стадия гриппа обычно составляет 4 дня, но слабость может мучить несколько недель.Головная боль - симптом гриппа. При простуде головная боль возникает редко. Если головной боли сопутствуют боль в области шеи, кожная сыпь, затруднение при ходьбе, обязательно обратитесь к врачу.Важно! Сильные головные боли могут возникать при менингите и других не менее опасных заболеваниях.Болезненные ощущения в теле (легкая ломота) может возникать при простуде, но переносятся достаточно легко. При гриппе сильная боль в мышцах и ломота во всем теле обычный симптом.