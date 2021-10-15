Диетолог объяснила, почему не стоит переплачивать за мытые овощи

Аппетитно, но не так полезно.На полках супермаркетов есть большой выбор мытых овощей: морковь, картофель, свёкла и т.д. И часто наш глаз останавливается именно на них, ведь это удобно и экономит наше время во время приготовления. Но мы знаем несколько причин не покупать такие овощи.Фрукты и овощи – две важнейшие группы продуктов. В них много питательных веществ, и мы должны потреблять их регулярно. А во время закупов, согласитесь, мытые продукты выглядят аппетитнее и, вероятно, лучше продаются. А еще, на первый взгляд, кажется, что и разница в цене не такая уж значительная. Но диетолог Анна Антонова рассказала, почему все же лучше брать грязные овощи, даже с кусочками земли.Почему не стоит покупать мытые овощиПосле того как собрали урожай, на корнеплодах остается естественная защитная пленка, обеспечивающая иммунитет от плесени и гниения. А во время промышленного мытья есть этап замачивания в агрессивных синтетических растворах ПАВ (поверхностно-активные вещества) и механическая чистка.Овощи лишают этого иммунитета и они быстро портятся. Поэтому продукты могут дополнительно обрабатывать хлоргексидином и антисептиками, чтобы продлить срок годности.Крахмалистые овощи, как губка впитывают в себя содержание растворов. Домашнее вымачивания и очистка от кожуры проблему, к сожалению, не решит. По словам диетолога, попадая в организм, ПАВ и антисептики провоцируют аллергические реакции, интоксикацию, дисбактериоз, вызывают резистентность к антибиотикам. Именно поэтому выбор неочищенных овощей оправдан не только финансовой экономией, но и безопасностью для здоровья.