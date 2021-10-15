Две прививки эффективнее натурального иммунитета

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Проведение двух уколов вакцины от коронавируса обеспечивает более качественную защиту от заражения, чем натуральный иммунитет. Последний развивается у людей, которые уже прошли через болезнь.Вакцины от коронавируса обеспечивают более качественную защиту против заражения, тяжёлой формы ковида и смерти от него, чем естественный иммунитет, как показало исследование. Точный необходимый уровень этого самого иммунитета от коронавируса всё ещё не установлен, и сделать это довольно сложно. Некоторые исследования предполагают, что естественное заражение впоследствии даёт более мощную защиту, чем любые вакцины.Однако одно из наиболее популярных в Великобритании мобильных приложений по отслеживанию симптомов коронавируса показывает, что преимущество у прививок. Эксперты Королевского колледжа Лондона, которые работают с этим приложением, утверждают, что натуральный иммунитет останавливает приблизительно 65% заражений. Но две дозы прививки от компании AstraZeneca увеличивают этот показатель до 71%. Вакцины от Pfizer ещё мощнее - в этом случае уровень повышается до 80%.Две вакцины российского «Спутника» обеспечивает защиту от заражения Дельта-штаммом коронавируса на уровне 83%, как показывают реальные наблюдения. Более того, наша вакцина обладает самым минимальным количеством побочных эффектов. Её использование не связывают ни с какими смертельными случаями, включая разные виды тромбоза. «Спутник V» признается во многих странах наиболее безопасной и комфортной вакциной