Орехи и семечки защитят от преждевременной смерти

Чаще включайте в свои закуски орехи, семечки и растительные масла. Это сокращает опасность преждевременной смерти приблизительно на 10%.Употребление большого количества орехов, семечек и растительных масел может уменьшить риск преждевременного ухода из жизни, как установили иранские ученые. Они провели метаанализ десятков исследований за 30 лет, изучавших связь диеты и времени смерти. Исследователей особенно интересовало воздействие альфа-линолевой кислоты - разновидности жирных кислот Омега-3, которые встречаются в таких растениях, как соевые бобы и семена подсолнуха.Результаты показали, что принимавшие большое количество этого элемента (приблизительно 1,6 г в сутки) люди на 10% реже умирали по любой причине, по сравнению с теми, кто употреблял наименьшее количество (приблизительно 0,7 г). Также среди людей, придерживающихся диеты с большим количеством насыщенных кислотой продуктов смертность от болезней сердца была наименьшей.На каждый дополнительный 1 г альфа-линолевой кислоты в сутки, что приблизительно соответствует одной столовой ложке масла канолы, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней сокращался на 5%, как утверждают исследователи. Однако метаанализ также показал, что употребление большого объема данной кислоты связано с повышенным риском смерти от рака. Так что исследователи призывает провести дополнительное изучение этого вопроса, чтобы уже впоследствии определиться с окончательными рекомендациями.