Стало известно, как лунные циклы влияют на сон
В течение нескольких месяцев авторы исследования наблюдали за разными группами добровольцев. Одну из них составляли городские жители, другую - сельские. Причем представители последней практически не имели неограниченного доступа к электричеству.
Оказалось, что по мере приближения полнолуния участники эксперимента позже отходили ко сну, а продолжительность процесса засыпания увеличилась. А при полной луне время отдыха достигало своего минимума.
В свою очередь, шведские научные деятели представили более детализированное исследование данного феномена. Они выяснили, что более подвержены влиянию луны жители сельской местности, причем представители мужского пола. В среднем, по мере возрастания спутника, они спали на 20 минут меньше, качество отдыха при этом снижалось примерно на 3,4%. Женщины же в периоды полнолуния отдыхали меньше на 12 минут.
Согласно гипотезе ученых, такое эффект Луны - результат эволюции. Так, как при увеличении яркости лунного света, у наших предков была возможность продолжать незавершенные в дневное время дела.
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