Диетологи назвали идеальный фрукт для здорового завтрака

Завтрак пропускать ни в коем случае нельзя, ведь Утренний прием пищи заряжает организм энергией и дает силы на весь день.Диетологи утверждают, что утром лучше употреблять много белков и клетчатки. В этом плане для первого приема пищи идеально подойдет банан, ведь в этом фрукте сосредоточено большое количество витаминов и полезных веществ. Один банан содержит около 3 грамм клетчатки, а также витамины B6 и C, что превращает его в отличное природное средство для крепкого иммунитета.Снижение артериального давленияЕще в банане не содержатся жиры, холестерин и натрий, поэтому они отлично дополняют любую диету. Этот фрукт, по мнению американских кардиологов, богат на калий, который помогает нормализовать показатели артериального давления.Научные работы, посвященные изучению воздействия калия на организм человека, показывают, что те, кто включает в свое меню продукты, богатые этим элементом, имеют меньшую вероятность проблем с высоким давлением и дальнейшим риском инсульта.Антимикробное воздействиеБолее того, бананы имеют противомикробные и противовоспалительные свойства. Это связано с различными биоактивными соединениями в их составе: феруловой кислотой, лупеолом и лептином.