Мясников предупредил об опасности приема витамина С

Регулярный прием витамина C таит в себе опасность для почек, напомнил Александр Мясников.Телеведущий и врач на съемках программы о здоровье призвал не увлекаться приемом синтетического витамина С и предпочесть ему натуральный способ получения вещества – с едой.«Применение этого популярного витамина в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках», - предупредил Александр Мясников.Медик уточнил, что усвоение витамина организмом из аптечных добавок более некачественное по сравнению с получением из продуктов, тех же цитрусовых. По словам другого эксперта программы, заслуженного врача России Алексея Соболева,«синтетические витамины усваиваются по статистике в организме только на 10 процентов».