Врач Мирошников объяснил, почему не нужно отказываться от глютена

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По словам врача, настоящей непереносимостью глютена страдает лишь очень небольшая часть населения – остальные люди должны включать в свой рацион продукты с ним.В своем интервью врач Александр Мирошников пояснил, что глютен является белком, обладающим вязкоупругими свойствами.«Он находится непосредственно в злаковых и в продуктах, которые из этих злаковых делаются, – макароны, хлеб, так далее».Мирошников заметил, что отказ от продуктов с глютеном стал одним из модных способов добиваться стройности. Вдобавок бытует мнение, что глютен негативно влияет на состояние пищеварительного тракта, что служит еще одним поводом для его исключения из питания.Между тем, пищеварительные расстройства, возникающие как реакция организм на глютен, присущи только тем людям, которые страдают целиакией, – таковых насчитывается лишь 1%.«Для основной массы людей глютен полезен, не нужно ни в коем случае от него отказываться», - заявил Мирошников.Он подчеркнул, что если от глютена решит отказаться человек, не страдающий целиакией, это никак не поможет его кишечнику и пищеварению стать лучше. Врач объяснил, что источники глютена – злаки – обеспечивают организм множеством нужных ему микроэлементов, а также клетчаткой, важнейшим компонентом для оздоровления кишечной микрофлоры.Мирошников добавил, что в отсутствие целиакции никакой особенной «чувствительности к глютену» у человека быть не может – утверждения об обратом безосновательны.