Золотые правила мытья рук

Для защиты от заражения коронавирусом и многими другими недугами крайне важно соблюдать личную гигиену, в том числе, чаще мыть руки. Увы, очень много людей не знает о том, как правильно выполнять этот процесс.После посещения туалета или возвращения домой с улицы необходимо вымыть руки. Особенно важно это сделать перед едой и даже после того, как вы высморкались. Продолжительность мытья рук под проточной водой с мылом не должна составлять менее 20 секунд. Если руки сильно испачканы – можно быть их дольше.Вначале необходимо смочить руки холодной или тёплой водой, затем нанести мыло, можно пользоваться как твёрдым, так и жидким. Тщательно наносите мыло на внешнюю и внутреннюю поверхность рук, трите их между собой, не забывайте про зоны под ногтями и про запястья. После этого смывайте мыльную пену водой, а для протирания используйте только чистые полотенца. В случае их отсутствия может можно воспользоваться сушкой или просто дать рукам естественным образом высохнуть.В том случае, если вымыть руки не получается, можно использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Кстати, эти антисептики весьма полезны для защиты против целого ряда вирусов, включая и COVID-19. Однако в отношении гастроэнтерита антисептики для рук могут и не помочь. Помните о том, что если вы потратили на мытьё рук 5-7 секунд, то этого явно недостаточно. И желаемого эффекта вы не получите. От вас после 20 потраченных секунд, как говорится, не убудет, но вы дополнительно защитите организм от многих коварных опасностей.