Золотые правила мытья рук
После посещения туалета или возвращения домой с улицы необходимо вымыть руки. Особенно важно это сделать перед едой и даже после того, как вы высморкались. Продолжительность мытья рук под проточной водой с мылом не должна составлять менее 20 секунд. Если руки сильно испачканы – можно быть их дольше.
Вначале необходимо смочить руки холодной или тёплой водой, затем нанести мыло, можно пользоваться как твёрдым, так и жидким. Тщательно наносите мыло на внешнюю и внутреннюю поверхность рук, трите их между собой, не забывайте про зоны под ногтями и про запястья. После этого смывайте мыльную пену водой, а для протирания используйте только чистые полотенца. В случае их отсутствия может можно воспользоваться сушкой или просто дать рукам естественным образом высохнуть.
В том случае, если вымыть руки не получается, можно использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Кстати, эти антисептики весьма полезны для защиты против целого ряда вирусов, включая и COVID-19. Однако в отношении гастроэнтерита антисептики для рук могут и не помочь. Помните о том, что если вы потратили на мытьё рук 5-7 секунд, то этого явно недостаточно. И желаемого эффекта вы не получите. От вас после 20 потраченных секунд, как говорится, не убудет, но вы дополнительно защитите организм от многих коварных опасностей.
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