Ученые выяснили, как сауна и ледяная вода влияют на похудение
Ученые из Копенгагена выяснили, как резкая смена температуры влияет на процесс похудения.
Их исследование показало, что посещение сауны с последующим погружением человека в ледяную воду способствует ускоренной потере веса. Это связано с тем, что контраст температур способствует активизации процессов, которые способствуют сжиганию бурой прослойке жировой ткани.
Кроме того, такая процедура позволяла человеку выработать устойчивость к экстремальному холуду.
«Так, у „моржей“ наблюдалась высокая выработка тепла или расход энергии в ответ на низкие температуры», — рассказали авторы работы.
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