Риск смерти от COVID-19 можно предсказать по пульсу

Высокая скорость пульсовой волны у людей с коронавирусом может быть маркером более высокой вероятности летального исхода. Как пишет издание "Известия" со ссылкой на исследование ученых из Европы, речь идет о показателе состояния кровеносных сосудов.Скорость пульсовой волны выше у пожилых людей и гипертоников, кроме того, показатель растет при острых воспалениях. Коронавирусная инфекция нового типа — фактор, повышающий скорость пульсовой волны, поэтому показатель должен учитываться при проведении дополнительной диагностики — говорят авторы новой научной работы, ученые из Италии и Великобритании.Исследование показало, что вероятность летального исхода растет, если у пациента с COVID-19 высокая скорость пульсовой волны — в частности, если показатель выше 13 м/с. Принято считать, что нормальный показатель для человека среднего возраста — от 5.5 до 8 м/с. По мере старения организма уменьшается эластичность стенок артерий, поэтому скорость пульсовой волны становится выше.Авторы новой работы использовали показатель для прогнозирования вероятности летального исхода у больных COVID-19, учитывая и другие факторы — в частности, сопутствующие заболевания. С учетом скорости пульсовой волны точность прогноза повысилась с 76.4 до 84.5 процента — заключили исследователи.