Алкоголь, курение и наркотики удваивают риск заражения COVID-19 после вакцинации

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Инфицирование возможно даже после полной вакцинации, но некоторые факторы могут значительно увеличить эту вероятность — в частности, вредные привычки и наркозависимость, которые ослабляют иммунную систему.Ученые Национального института здравоохранения в Бетесде проанализировали медицинские карты около 580 тысяч американцев, получивших обе дозы вакцины от COVID-19. В этой когорте были 30 тысяч человек, которые имели проблемы с зависимостью от табака, алкоголя, психоактивных веществ и марихуаны. До прививки ни у одного из не была ранее подтверждена коронавирусная инфекция.Среди людей, не имевших таких проблем, уровень заражения после вакцинации составил 3,6%. В группе зависимых этот показатель был вдвое выше: в среднем 7%. Самый высокий риск заражения оказался у курильщиков марихуаны — 7,8%. Показатель остался стабильными даже после корректировки данных с учетом различных факторов, включая пол, возраст, хронические заболевания и социальное положение.«Это может указывать на неблагоприятное воздействие каннабиса и на иммунную и легочную функцию, что способствует повышенному риску заражения», — сообщили авторы исследования.Курение, алкоголизм и наркомания также повышают вероятность развития тяжелых осложнения при COVID-19 даже с учетом полной вакцинации: в больницу попали 22,5% из указанной группы, в то время как у пациентов без зависимостей этот показатель составил 1,6%. Смертность после «прорывного» инфицирования в этой группе пациентов составила 1,7% против 0,5%.«Наши результаты подтверждают, что эта группа остается уязвимой даже после вакцинации, поэтому привитые пациенты с зависимостями должны продолжать соблюдать защитные меры», — считают ученые.