Учёные выяснили, какую роль гены играют в эффективности физических упражнений

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Учёные из Великобритании рассказали, что гены играют колоссальную роль в том, как организм человека реагирует на занятия спортом. В целом было обнаружено 13 генов, которые обеспечивают до 72% разницы в восприятии организмом упражнений.Специалисты провели анализ предыдущих исследований, включающих в себя данные о состоянии здоровья 3000 добровольцев, возраст которых составлял от 18 до 55 лет. Ранее добровольцы спортом не занимались. Выяснилось, что во время эксперимента все испытуемые показали положительные результаты, однако с разным процентом эффективности.Специалисты сообщили, что гены обусловливают 72% разницы результатов физических упражнений, которые нацелены на повышение мышечной силы. Тренировки, направленные на сердечно-сосудистую систему, показали результат на 44% выше. Во время анаэробных тренировок разница составила 10%.Таким образом, учёные пришли к выводу, что различия в генном строении человека влияет на восприимчивость к занятиям спортом и их эффективность. Это означает, что повысить эффективность физических упражнений можно благодаря определению генотипа человека и подбору индивидуальной программы занятий.