Нутрициолог перечислила продукты, убивающие Helicobacter pylori

Бактерии Helicobacter pylori, обитающие в привратнике желудка, могут быть причиной развития гастрита и язв. Существуют продукты питания, которые помогают бороться с патогенными микробами — их перечислила нутрициолог Наталья Филиппова в беседе с сетевым изданием "Актуальные новости".Филиппова посоветовала употреблять пророщенные семена брокколи, так как они способны эффективно снижать концентрацию спиралевидной бактерии. Заниматься проращиванием семян можно даже самостоятельно — для этого существует особая посуда.В составе зеленого чая присутствуют катехины, у которых есть целый ряд полезных свойств. Принято считать, что зеленый чай особенно эффективен против Helicobacter pylori, если заваривать его при температуре не выше 80 градусов Цельсия. Полифенолы, которые есть в составе чая, снижают вред токсинов, выделяемых патогенной бактерией.Употребление экстракта корня солодки помогает защититься от закрепления бактерий на стенках желудка. В Азии распространено такое средство, как слива умебоши — тоже весьма эффективный инструмент для борьбы с Helicobacter pylori. Сильный природный антибиотик, способный убить бактерию — черный тмин, который желательно употреблять в виде масла. Следует помнить о том, что лечение гастрита и язвы не может осуществляться без контроля со стороны медицинских специалистов.